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Venezuela alerta grave daño ambiental tras derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

Manglares, humedales y comunidades pesqueras de Sucre y Delta Amacuro estarían en riesgo tras el derrame de hidrocarburos en el golfo de Paria denunciado por Venezuela.

El gobierno venezolano expresó su preocupación por el impacto en manglares, humedales y fauna marina, además de daños a comunidades pesqueras en los estados Sucre y Delta Amacuro
El gobierno venezolano expresó su preocupación por el impacto en manglares, humedales y fauna marina, además de daños a comunidades pesqueras en los estados Sucre y Delta Amacuro | AFP
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Venezuela denunció este sábado un derrame de hidrocarburos presuntamente originado en Trinidad y Tobago y alertó sobre una “grave afectación ambiental” en el golfo de Paria, una zona marítima compartida entre ambos países. El Ejecutivo encabezado por la mandataria interina Delcy Rodríguez aseguró que el vertido afecta áreas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro, además de ecosistemas considerados sensibles para la región.

En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Caracas expresó su “preocupación ante la comunidad internacional” y afirmó que las evaluaciones preliminares detectaron riesgos a manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrobiológicos estratégicos en la seguridad alimentaria. Las autoridades venezolanas también advirtieron acerca de los daños potenciales a comunidades pesqueras y especies vulnerables en la frontera marítima.

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Trinidad y Tobago niega impacto grave por fuga de petróleo

El ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, rechazó la versión venezolana. En declaraciones escritas a EFE, sostuvo que inspecciones realizadas con drones y embarcaciones no detectaron restos visibles de hidrocarburos en la superficie del agua.

Moonilal explicó que la empresa estatal Heritage identificó el derrame el pasado 1 de mayo en las inmediaciones de uno de sus campos petroleros. Según el funcionario, el protocolo de emergencia se activó de inmediato y las autoridades aprobaron el uso de químicos con el fin de contener el material derramado.

El ministro sostuvo que el incidente alcanzó aproximadamente 10 barriles de aceite y aseguró que el sistema afectado quedó reparado el mismo día. Asimismo, indicó que los modelos de trayectoria mostraban la posibilidad de que el hidrocarburo cruzara hacia aguas venezolanas en el golfo de Paria si no era controlado rápidamente.

“El aceite se desintegró efectivamente”, declaró Moonilal tras las inspecciones visuales efectuadas cerca de la frontera marítima. Además, aseguró que el Gobierno trinitense mantiene comunicación permanente con Caracas para así evaluar el suceso.

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Manglares y pescadores en riesgo por el vertido en el golfo de Paria

Las autoridades venezolanas insistieron en que el escape representa una amenaza importante para los estados Sucre y Delta Amacuro. El comunicado oficial señaló que existen “afectaciones sobre especies vulnerables y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental”, en especial en zonas de manglares y humedales.

El Ejecutivo venezolano pidió información detallada del incidente y exigió a Trinidad y Tobago un plan de acción que permita mitigar y contener lo vertido. Caracas también reclamó el cumplimiento del derecho internacional ambiental y medidas de reparación frente a los daños ocasionados.

Mientras continúa la controversia, el Ministerio de Energía trinitense aseveró que trabajará junto a Venezuela en un sistema de coordinación a fin de responder a futuros incidentes en la frontera compartida.

El golfo de Paria mantiene una alta relevancia estratégica para ambos países debido a la actividad petrolera y gasífera desarrollada en esa zona marítima. Trinidad y Tobago figura entre los principales productores energéticos del Caribe y comparte con Venezuela acuerdos de delimitación que les permiten explotar hidrocarburos en áreas fronterizas.

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