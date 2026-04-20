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Estados Unidos da golpe clave a China con compra millonaria de tierras raras en un país de América Latina

El acuerdo por US$2.800 millones marca un giro en la geopolítica de las tierras raras, donde EE. UU. busca asegurar independencia tecnológica frente a China.

La minera Serra Verde, única productora de estos minerales a gran escala fuera de Asia, incluye la mina Pela Ema. Foto: Serra Verde Group
La minera Serra Verde, única productora de estos minerales a gran escala fuera de Asia, incluye la mina Pela Ema. Foto: Serra Verde Group

Estados Unidos dio un paso decisivo en la competencia por el control de las tierras raras tras anunciar la compra de la minera Serra Verde por 2.800 millones de dólares. La transacción, liderada por USA Rare Earth, apunta a reducir la dependencia frente a China en el suministro de minerales estratégicos esenciales en industrias clave.

La adquisición incluye la mina Pela Ema, ubicada en Goiás, considerada un activo singular fuera de Asia. Según la empresa, esta unidad es capaz de producir a gran escala los cuatro elementos magnéticos fundamentales utilizados en imanes para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa. “La mina Pela Ema es un activo excepcional en su clase”, afirmó Barbara Humpton, directora ejecutiva de la compañía.

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Serra Verde, única productora a gran escala fuera de Asia

El trato se centra en Serra Verde, la única minera en operación fuera de Asia que produce de forma significativa elementos magnéticos de tierras raras. Este factor la convierte en un punto estratégico dentro del mercado global, donde la oferta sigue limitada, especialmente en materiales pesados como el disprosio y el terbio.

La mina inició producción en 2024 y proyecta alcanzar 6.500 toneladas anuales de óxidos en los próximos años. Este crecimiento resulta esencial en un contexto donde la disponibilidad de estos recursos impacta directamente en la fabricación de tecnologías avanzadas. Además, Serra Verde firmó un convenio de suministro a largo plazo que asegura la colocación de su producción inicial, lo que refuerza su papel dentro de la cadena de valor global.

EE. UU. busca reducir su dependencia de China en tierras raras

La compra responde a una estrategia más amplia de Estados Unidos con el fin de asegurar su suministro frente al dominio de China, que controla gran parte del procesamiento y refinación mundial. Actualmente, el país asiático concentra más del 60% del tratamiento y cerca del 85% de la capacidad de depuración.

El contexto geopolítico también influye. La volatilidad en rutas fundamentales como el estrecho de Ormuz ha expuesto la fragilidad del comercio global de recursos. En ese escenario, garantizar el acceso a minerales estratégicos se volvió una prioridad para Washington y sus aliados.

La compañía estadounidense ya había asegurado financiamiento por 1.600 millones de dólares con respaldo gubernamental, mientras que Serra Verde recibió 565 millones en apoyo financiero. Estas inversiones reflejan el interés por fortalecer la seguridad energética y tecnológica.

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Acuerdo por US$2.800 millones impulsa cadena industrial integrada

La alianza contempla un pago de 300 millones de dólares en efectivo y la emisión de más de 126 millones de acciones. Con esta estructura, ambas compañías consolidarán un tratado integrado que abarcará desde la extracción hasta la fabricación de metales e imanes.

La incorporación de ejecutivos con experiencia en el sector minero internacional refuerza la estrategia de expansión. El objetivo es construir una cadena industrial completa que reduzca riesgos asociados a proyectos en desarrollo y garantice acceso directo a producción en operación.

“Las tierras raras constituyen un punto de encuentro estratégico entre seguridad nacional y supremacía tecnológica”, señaló Thras Moraitis, futuro presidente de la empresa resultante.

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