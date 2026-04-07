A sus 72 años, Daniel Bartolucci consolidó un ecosistema productivo referente en el norte de Argentina mediante la integración de agricultura, ganadería y avances tecnológicos. Esta estructura abarca actualmente 30.000 hectáreas distribuidas estratégicamente entre Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. La gestión del empresario destaca por su especialización en la producción de semillas, sistemas de riego eficientes y una sólida proyección hacia mercados internacionales. Su trayectoria demuestra que la diversificación operativa resulta clave para alcanzar una escala competitiva en climas desafiantes.

El diario La Nación resaltó este crecimiento como un testimonio de perseverancia y visión empresarial frente a la falta de capital inicial. Según el medio, el protagonista “arrancó sin grandes recursos económicos (…) y hoy dirige un imperio agrícola-ganadero” basado en la sostenibilidad. Esta evolución institucional posiciona a sus firmas bajo estándares de modernización constantes, lo que garantiza un impacto positivo en la economía regional. La prensa enfatiza que el éxito del proyecto reside en la fusión de pilares técnicos con un compromiso ambiental riguroso.

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De la ingeniería en Argentina al éxito porcino en Canadá

Bartolucci consolidó su base técnica como ingeniero en la Universidad Nacional de Tucumán, lo que fue fundamental para entender los procesos industriales que marcaron su trayectoria posterior. Tras obtener su título profesional, el joven tucumano optó por emigrar con el objetivo de hallar ecosistemas productivos de vanguardia y nuevas perspectivas laborales fuera de los límites nacionales.

La travesía en Canadá se inició desde los niveles más básicos, como peón en una granja porcina de gran escala. Aquel esfuerzo físico inicial dio paso a una evolución jerárquica notable dentro del establecimiento agropecuario, en el que el especialista asumió roles de gestión. Eventualmente, alcanzó la posición de socio y director de marketing, funciones que facilitaron el comercio de genética animal hacia el territorio argentino y fortalecieron su perfil ejecutivo en el extranjero.

Esta residencia internacional le otorgó el respaldo financiero y la pericia comercial necesaria para su retorno definitivo. El dominio del mercado latinoamericano permitió que el empresario fundara sus propios proyectos con el patrimonio recolectado en Norteamérica. Su aprendizaje en el exterior fue clave para su regreso al país, pues transformó su visión en un modelo de negocio independiente y sólido.

El modelo productivo de Bartolucci: expansión y legado en el Norte Grande

Tras su regreso a Argentina, el empresario invirtió sus ahorros en la adquisición de tierras en Salta y Santiago del Estero. Este movimiento estratégico sentó las bases de su incursión en el sector agropecuario nacional. En 1989, la compra del establecimiento Mistol Ancho en Catamarca consolidó el centro operativo de sus actividades actuales, punto de partida para una estructura de escala regional.

La firma administra hoy un total de 30.000 hectáreas, distribuidas entre la siembra y la producción pecuaria. El esquema destina 20.000 hectáreas a cultivos de soja, maíz y trigo, mientras las 10.000 restantes sustentan un sistema de engorde intensivo. Sobre el ganado, el argentino detalló a La Nación que “la cría ocupa poca superficie (…) el principal eje es el feedlot”, y prioriza la eficiencia en el uso del suelo.

El éxito de la organización reside en una gestión compartida con sus herederos directos. Casado y con tres descendientes, el protagonista delegó responsabilidades clave para garantizar la vigencia del proyecto agroindustrial. Sobre este compromiso familiar, el líder del grupo aseguró: “Mis tres hijos están en la empresa haciendo un trabajo espectacular”.

Expansión regional y valor agregado: el motor del éxito agrícola

La empresa consolida su presencia internacional mediante el envío de semillas a Bolivia y Uruguay, destinos que complementan su fuerte dominio en el mercado argentino. Durante el ciclo 2025, la firma alcanzó un volumen de ventas de 380.000 bolsas de soja, maíz y trigo, cifra que respalda su competitividad bajo rigurosos protocolos de calidad.

El esquema de negocio actual destaca por un crecimiento sostenido que integra la innovación y la sostenibilidad en cada etapa productiva. Tras recibir el galardón a mejor agricultura extensiva, la organización reafirma una visión enfocada en la rentabilidad a través de la transformación de materias primas.