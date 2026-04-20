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Estados Unidos mantiene acciones en Ormuz mientras Irán se aleja de la reunión de negociación en Pakistán

El canciller iraní criticó las conductas de EE. UU. hacia el proceso diplomático, mientras que Pakistán asegura estar listo para mediar en las conversaciones programadas.

Donald Trump reveló el envío de una delegación que buscará reencaminar conversaciones con la República Islámica. Foto: Composición LR.
Donald Trump reveló el envío de una delegación que buscará reencaminar conversaciones con la República Islámica. Foto: Composición LR.

El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán parece diluirse paulatinamente debido a las acciones y amenazas que no han cesado por parte de ambas naciones. En concreto, la reciente incautación por parte de la Marina estadounidense de un carguero perteneciente a Teherán, que prometió tomar represalias, complica la cita que Washington, junto a Pakistán, propusieron para este lunes.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump reveló el envío de una delegación que buscará reencaminar conversaciones con la República Islámica en Islamabad, con el objetivo de poner fin de forma duradera a una guerra que inició el 28 de febrero. Sin embargo, de manera más reciente, el canciller iraní, Esmail Baqai, aseguró que no tomaron “ninguna decisión al respecto”.

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"Aunque se proclaman a favor de la diplomacia y se muestran dispuestos a negociar, EE. UU. está adoptando actitudes que no denotan en absoluto seriedad a la hora de llevar adelante un proceso diplomático", agregó la autoridad. En torno a estas declaraciones, medios locales señalan que una de las condiciones para una futura ronda de diálogo sería el levantamiento del bloqueo naval.

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Preparativos listos

En medio de estas diferencias, el Gobierno de Pakistán informó que el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, recibió al embajador de Teherán, Reza Amiri Moghadam, para darle a conocer que los preparativos culminaron y que han dispuesto “dispositivos de seguridad infalibles para las delegaciones extranjeras”. Si bien la diplomacia iraní agradeció el “papel positivo”, no confirmó alguna delegación.

Cabe indicar que la autoridad paquistaní también mantuvo una reunión con la jefa de la misión estadounidense, Natalie Baker, y reiteró la posición de Islamabad como un ente conciliador.

Una fuente de seguridad del país, citada por Reuters, aseguró que Asim Munir, principal mediador, se habría comunicado con Trump en el marco de esta posible cita. Según el medio, este le indicó al mandatario que el impedimento que se mantiene en el estrecho es un obstáculo para las conversaciones, a lo que el republicano respondió que lo tendrá en cuenta.

Acción contra navíos

Previo a la cita pronosticada para este lunes, el Ejército de Estados Unidos detalló sobre el ataque que realizó contra un buque de carga con bandera iraní que tenía rumbo al puerto Bandar Abbas. Esto ocurrió en un enfrentamiento que duró seis horas. El video publicado por el Comando Central muestra a infantes de marina descendiendo con cuerdas desde helicópteros hasta la embarcación.

No obstante, medios estatales de la República Islámica revelaron que su Ejército indica que el navío en cuestión procedía de China y acusó a Washington de “piratería armada”. Además, añadieron que están dispuestos a realizar acciones por la “flagrante agresión”.

Por su parte, Pekín expresó su preocupación por la “intercepción forzosa”. En específico, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores instó a las partes pertinentes a respetar el acuerdo de alto al fuego de manera responsable.

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