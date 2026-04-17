Este moderno aeropuerto de un país de América Latina ofrece nuevas zonas de embarque, salas VIP y sectores comerciales. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

Este moderno aeropuerto de un país de América Latina ofrece nuevas zonas de embarque, salas VIP y sectores comerciales. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

América Latina resalta con un aeropuerto referente por su capacidad única de enlazar vuelos hacia los cinco continentes, lo que consolida su rol como eje de la conectividad global. Esta terminal aérea facilita el acceso a mercados estratégicos como China, impulsando el comercio y el turismo internacional mediante rutas de larga distancia. La infraestructura destaca por integrar servicios vanguardistas para viajes con escalas extensas.

Dicho recinto optimiza la experiencia del pasajero a través de una oferta gastronómica diversa, que respeta múltiples preferencias culturales. Gracias a sus constantes inversiones en modernización y logística, el complejo mantiene una operatividad de alto nivel para el tránsito de personas y mercancías. Su diseño actual asegura que la estancia resulte cómoda, mientras garantiza una transición fluida entre diversos puntos geográficos del mundo.

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¿Cuál es el único aeropuerto de América Latina que opera vuelos a los 5 continentes del mundo?

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina, destaca como el único de la región con rutas directas hacia los cinco continentes. Su ubicación estratégica en Buenos Aires facilita el tránsito hacia América del Norte, Europa, Asia, África y Oceanía. De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la terminal expande su conectividad de forma constante para satisfacer al creciente flujo de viajeros y potenciar el comercio exterior de la nación.

La infraestructura de vanguardia define la experiencia en este recinto, donde servicios innovadores, como un hotel cápsula, brindan descanso durante escalas prolongadas. Una propuesta gastronómica diversa, como el chorizo argentino, complementa las instalaciones modernas, lo que refuerza su estatus de referencia regional en cuanto a servicios. Al respecto, un portavoz de la Cámara Argentina de Aeronavegantes afirma que “Ezeiza se ha convertido en un modelo a seguir en términos de confort y eficiencia en el sur del continente”.

La evolución del complejo es evidente tras procesos de modernización que incluyeron la renovación de la Terminal B en 2013 para duplicar la capacidad operativa. Las nuevas zonas de embarque, salas VIP y sectores comerciales responden a la alta demanda de vuelos internacionales bajo estándares de calidad mundial.

¿Cuáles son las rutas a los 5 continentes con Ezeiza?

El aeropuerto argentino conecta con múltiples destinos alrededor del mundo, cuyas rutas más destacadas son las siguientes:

América del Norte: Nueva York, Los Ángeles, Miami.

Europa: Madrid, París, Roma, Frankfurt.

Asia: Beijing, Tokio, Dubái.

África: Johannesburgo, Casablanca.

Oceanía: Sídney.

¿Cuáles son las terminales?

Ezeiza cuenta con tres áreas principales, cada una destinada a diferentes tipos de vuelos y aerolíneas.

Terminal A: Utilizada principalmente por aerolíneas internacionales, incluyendo vuelos de LAN Argentina.

Utilizada principalmente por aerolíneas internacionales, incluyendo vuelos de LAN Argentina. Terminal B: Principalmente utilizada por Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. También es el punto de arribo para aerolíneas internacionales como KLM.

Principalmente utilizada por Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. También es el punto de arribo para aerolíneas internacionales como KLM. Terminal C: Está destinada a los vuelos nacionales e internacionales operados principalmente por Aerolíneas Argentinas y otras aerolíneas de la alianza SkyTeam.

Además, el aeropuerto cuenta con una Terminal de Carga que maneja una gran cantidad de mercancías internacionales.

¿Cuáles son los aeropuertos con mayor tráfico aéreo en la región?

A nivel de América Latina, algunos de los terminales con mayor tráfico aéreo incluyen: