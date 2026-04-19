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China y su robot humanoide hacen historia al ganar la media maratón de Pekín y superar récord humano

Un robot humanoide de Honor superó la marca de Jacob Kiplimo en media maratón al completar 21 km en 50 minutos, imponiendo un hito frente a humanos.

El dispositivo, diseñado por Honor, corrió a una velocidad promedio de 25 km/h.150 de los 102 equipos participantes fueron capaces de completar la prueba. Foto: AFP
El dispositivo, diseñado por Honor, corrió a una velocidad promedio de 25 km/h.150 de los 102 equipos participantes fueron capaces de completar la prueba. Foto: AFP

Un robot humanoide batió el récord mundial humano de media maratón durante una competencia celebrada el domingo en Pekín, China. El dispositivo, fabricado por la compañía de teléfonos inteligentes Honor, recorrió 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, según informó Beijing E-Town, el distrito tecnológico donde se realizó el evento. El tiempo superó la marca del ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la misma distancia en 57 minutos en la media maratón de Lisboa en marzo de 2026.

La carrera enfrentó a máquinas y humanos en carriles paralelos para evitar colisiones. El robot campeón, equipado con navegación autónoma, corrió a una velocidad media de 25 km/h. Un segundo dispositivo de Honor, operado por control remoto, llegó primero a la meta con 48 minutos y 19 segundos, aunque las reglas del certamen multiplicaron su tiempo por 1,2, lo que dio el triunfo al modelo autónomo. En total, 102 equipos participaron, de los cuales 47 completaron el recorrido.

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Navegación autónoma impulsa rendimiento de robots en contienda

Aproximadamente el 40% de las máquinas recorrieron el circuito sin asistencia externa. Du Xiaodi, ingeniero de pruebas de Honor, explicó que el diseño del ganador se inspiró en atletas humanos de élite. La máquina posee piernas de 95 centímetros y un sistema de refrigeración líquida desarrollado en su mayoría por la propia empresa.

“De cara al futuro, algunas de estas tecnologías podrían transferirse a otros ámbitos. Por ejemplo, la fiabilidad estructural y la refrigeración líquida podrían aplicarse en escenarios industriales”, señaló Du. Un dispositivo adicional actuó como agente de tráfico en la prueba, dirigiendo a los participantes con gestos y comandos de voz, comunicó la cadena estatal CCTV.

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Salto tecnológico mejora velocidad y estabilidad en robots humanoides

La edición de 2025 mostró un panorama muy distinto. El androide vencedor de aquel año empleó 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, casi tres veces más que el tiempo actual. Las caídas fueron frecuentes y solo seis de 20 equipos finalizaron la prueba. En contraste, este año la zancada de las máquinas resultó más fluida y el número de participantes ascendió a más de un centenar.

Sun Zhigang, espectador que asistió también en 2025, observó la carrera con su hijo. “Siento cambios enormes este año. Es la primera vez que los robots superan a los humanos, y eso es algo que nunca imaginé”, declaró. Wang Wen, otro asistente, afirmó que los dispositivos acapararon la atención del público. Xie Lei, de 41 años, comentó que en tres o cinco años estos bots realizarán tareas domésticas, compañía a mayores y labores peligrosas como las de bombero.

Competencia tecnológica con Estados Unidos acelera innovación

China incluyó el desarrollo de robots humanoides en su plan quinquenal 2026-2030. El gobierno promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Las inversiones en robótica e inteligencia artificial especializada alcanzaron 73.500 millones de yuanes (9.400 millones de euros) a finales de 2025, de acuerdo con un estudio de un organismo oficial.

La consultora Omdia, con sede en Londres, clasificó a tres firmas chinas (AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics) como los únicos proveedores de primer nivel en envíos de artefactos inteligentes de propósito general. Estas empresas superaron cada una las 1.000 unidades entregadas en 2025, y las dos primeras sobrepasaron las 5.000. El medio estatal Global Times destacó que equipos extranjeros, como uno alemán, emplearon máquinas chinas en la competencia, lo que refleja la fortaleza de la cadena de suministro local.

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