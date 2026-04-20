HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     
EN VIVO

López Aliaga responsabiliza a Keiko de presunto “fraude” | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Tragedia en México: tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y varios heridos

El tiroteo en Teotihuacán generó caos entre turistas, con heridos por disparos y caídas al intentar huir.

Un tiroteo en Teotihuacán dejó una mujer muerta y seis heridos. Foto: La Jornada
Un tiroteo en Teotihuacán dejó una mujer muerta y seis heridos. Foto: La Jornada

Un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, dejó una mujer canadiense muerta y seis personas heridas, tras disparos realizados desde la Pirámide de la Luna. De acuerdo con reportes preliminares, el agresor abrió fuego contra turistas y posteriormente se quitó la vida en el lugar. Entre los heridos, cuatro presentan impactos de bala y dos sufrieron caídas mientras intentaban huir.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el sitio y hallaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Los heridos reciben atención médica mientras continúan las investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido y señaló que el Gabinete de Seguridad trabaja para esclarecer los hechos y atender a las víctimas.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Ampliaremos en breve…

Notas relacionadas
Este país de América Latina supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

Este país de América Latina supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

LEER MÁS
Cuba agradece el respaldo conjunto de España, Brasil y México ante el "recrudecimiento del bloqueo de EE. UU."

Cuba agradece el respaldo conjunto de España, Brasil y México ante el "recrudecimiento del bloqueo de EE. UU."

LEER MÁS
El mejor tipo de bebida del mundo está en América Latina y supera al pisco sour de Perú: tiene una combinación de dulce y ácido

El mejor tipo de bebida del mundo está en América Latina y supera al pisco sour de Perú: tiene una combinación de dulce y ácido

LEER MÁS
Irán declara el estrecho de Ormuz “completamente abierto” mientras dure el alto el fuego entre Israel y Líbano

Irán declara el estrecho de Ormuz “completamente abierto” mientras dure el alto el fuego entre Israel y Líbano

LEER MÁS
"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", afirma el Papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", afirma el Papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

LEER MÁS
El único aeropuerto de América Latina que opera vuelos a los 5 continentes del mundo: ofrece un hotel cápsula y comidas variadas

El único aeropuerto de América Latina que opera vuelos a los 5 continentes del mundo: ofrece un hotel cápsula y comidas variadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

Este país de América Latina supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

LEER MÁS
Petro confirma que la CIA está al tanto de los "planes contra la vida" del candidato presidencial Iván Cepeda

Petro confirma que la CIA está al tanto de los "planes contra la vida" del candidato presidencial Iván Cepeda

LEER MÁS
Fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacude Japón y activa alerta de tsunami en zonas costeras

Fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacude Japón y activa alerta de tsunami en zonas costeras

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tragedia en México: tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja una canadiense muerta y varios heridos

Presidencia de la Corte fortalece labor de la Sala Civil con renovación de equipos

Asaltan a mayor de la PNP y le roban 30 muestras de sangre para dosaje etílico en Cusco

Mundo

Un país de América Latina posee el mejor guiso del mundo gracias a una combinación de carne y frijoles: la sarsa criolla es clave en el plato

Este país de América Latina lidera la producción de uvas en el mundo junto a China: supera hasta 2 veces a Perú, Chile y EE.UU.

Estos 3 países de América Latina tuvieron un mayor crecimienro económico en 2026 frente a las cifras del 2025: solo uno subiría 5%

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Podemos Perú propone suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025