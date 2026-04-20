Tragedia en México: tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y varios heridos
El tiroteo en Teotihuacán generó caos entre turistas, con heridos por disparos y caídas al intentar huir.
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Un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, dejó una mujer canadiense muerta y seis personas heridas, tras disparos realizados desde la Pirámide de la Luna. De acuerdo con reportes preliminares, el agresor abrió fuego contra turistas y posteriormente se quitó la vida en el lugar. Entre los heridos, cuatro presentan impactos de bala y dos sufrieron caídas mientras intentaban huir.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el sitio y hallaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Los heridos reciben atención médica mientras continúan las investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido y señaló que el Gabinete de Seguridad trabaja para esclarecer los hechos y atender a las víctimas.
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