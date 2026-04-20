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Japón alerta de un posible "gran" terremoto de 8,0 tras sufrir un movimiento de 7,5 y un tsunami de 80 centímetros

La Agencia Meteorológica destacó que, aunque hay incertidumbre sobre otro gran terremoto, se recomienda a la población prepararse para desastres.

Cabe indicar que la sacudida que golpeó a Tokio alcanzó la magnitud de 7,5 y se produjo en aguas del Pacífico. Foto: AFP.
Cabe indicar que la sacudida que golpeó a Tokio alcanzó la magnitud de 7,5 y se produjo en aguas del Pacífico. Foto: AFP.

Japón alertó sobre la posibilidad de que sufra un terremoto de magnitud 8,0 o superior, tras el fuerte movimiento sísmico que terminó por provocar un tsunami este lunes. Según la Agencia Meteorológica, “la probabilidad de que se produzca” es mayor ante el reciente acontecimiento que, hasta el momento, no registró heridos graves ni daños significativos.

Un funcionario de la Oficina del Gabinete declaró en una rueda de prensa televisada aparte que “si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”.

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Cabe indicar que la sacudida que golpeó a Tokio alcanzó la magnitud de 7,5 y se produjo en aguas del Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate. Aproximadamente 40 minutos después, una ola de tsunami de 80 centímetros azotó el puerto en Kuji.

PUEDES VER: Fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacude Japón y activa alerta de tsunami en zonas costeras

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Disminuye la alerta marítima, pero no el peligro

Horas después, las autoridades bajaron ligeramente la alerta marítima, pero mantuvieron un aviso sobre posibles olas de hasta un metro en la costa nororiental. “Para aquellos de ustedes que viven en zonas para las que se han emitido alertas, por favor evacúen a lugares más elevados y seguros”, complementó por su parte la primera ministra Sanae Takaichi.

Imágenes difundidas por la cadena nacional NHK no mostraron daños visibles alrededor de los puertos de la prefectura en la región de Tohoku. Sin embargo, las autoridades reiteraron la posibilidad de réplicas en la zona durante la semana.

Como se sabe, Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su posición sobre cuatro importantes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del ‘Anillo de Fuego’. El archipiélago experimenta normalmente alrededor de 1.500 temblores al año y representa aproximadamente el 18% de estos movimientos sísmicos en el planeta.

No hay afectaciones nucleares

No se reportaron anomalías ni niveles inusuales de radiación en las inmediaciones de las centrales nucleares tras la activación de los sistemas de prevención, según NHK. En esa línea, la empresa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) aseguró que no se confirmó ningún daño en la infraestructura de sus plantas, aunque dispuso la evacuación preventiva del personal en Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant y Fukushima Daini Nuclear Power Plant.

En paralelo, los cortes de energía y la activación de protocolos de seguridad provocaron la suspensión del servicio ferroviario en distintos puntos del país. Entre las rutas afectadas figura el trayecto entre Tokyo y Shizuoka, donde se interrumpió incluso el funcionamiento del tren bala, generando retrasos y restricciones en el transporte.

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