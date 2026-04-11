Este pequeño país es el único de América Latina en el top 5 del ranking mundial de producción de pescado. | Composición LR/AFP/Andina

Este pequeño país es el único de América Latina en el top 5 del ranking mundial de producción de pescado. | Composición LR/AFP/Andina

América Latina consolida su relevancia en el sector pesquero con el 8% de la oferta global, mediante capturas y acuicultura, junto a China e Indonesia. La expansión de la capacidad productiva y la innovación tecnológica permiten que el continente compita con éxito en mercados externos, según el informe The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2024 de la FAO.

Una nación latinoamericana destaca como potencia mundial tras superar en volumen de extracción a referentes como Estados Unidos o Rusia. Ese país mantiene el dominio en la pesca de captura y figura entre los principales proveedores de especies estratégicas para el comercio internacional. La industria local constituye un pilar de la economía regional y garantiza el suministro alimentario en diversos continentes.

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¿Cuál es el país latinoamericano que lidera la producción de pescado con China?

Perú encabeza la producción pesquera en la región y asegura un lugar en el top 5 mundial. El informe de la FAO destaca que la nación andina aporta el 3% de la captura global de animales acuáticos, impulsada por la extracción de anchoveta para harina y aceite. Ese pescado "es clave para la industria alimentaria mundial, no solo para consumo directo, sino también como insumo para otros productos", de acuerdo con el organismo.

La gestión responsable de los recursos marinos posiciona a la industria peruana como un referente de sostenibilidad internacional. Este sector garantiza la seguridad alimentaria y mantiene el mayor consumo per cápita de la región, consolidando su relevancia económica y social. Al respecto, el documento técnico subraya que la pesca industrial peruana es un modelo a seguir en términos de gestión responsable de los recursos marinos.

La producción de anchovetas es clave para la economía peruana. Foto: Andina.

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Otros liderazgos en la acuicultura regional

Chile consolida su posición como referente global mediante la producción de salmón y el impulso de mercados internacionales. La nación figura entre los tres mayores productores de animales acuáticos de la región, bajo un esquema de pesca sostenible que fortalece su economía.

Ecuador potencia el comercio de productos marinos gracias al impresionante crecimiento del camarón en años recientes. Este crustáceo constituye un pilar esencial para el erario nacional y permite una competencia robusta frente a otros exportadores mundiales.

Los 5 países que producen más pescado en el mundo

Las proyecciones de la FAO, con datos de 2022, confirman esta hegemonía en la industria pesquera internacional.

China – 36% de la producción mundial

– 36% de la producción mundial India – 8%

– 8% Indonesia – 7%

– 7% Vietnam – 5%

– 5% Perú – 3%

Los cinco principales países productores de pescado en el mundo. Foto: FAO/LR-AA.

Los 10 principales exportadores de pescado en el mundo

Pekín nuevamente encabeza la lista del ciclo 2024-2025. El sector concentra su éxito en la "presencia acuícola, procesamiento eficiente y acceso a mercados globales".

China

Noruega

Vietnam

India

Chile

El top 10 de los principales exportadores de pescado en 2024-2025. Foto: TradeImeX

Sigue la otra parte del top 10: