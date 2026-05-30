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Política

Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

El último debate de las Elecciones Generales 2026 se realizará este domingo 31 de mayo a las 8.00 p. m. y enfrentará a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en cuatro bloques temáticos.

Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque
Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque | Imagen: Gemini IA
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará este domingo 31 de mayo, a las 8.00 p. m., el debate presidencial entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, a una semana de la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

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El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. Según el formato aprobado por el JNE, Sánchez será el encargado de abrir la jornada, mientras que Fujimori tendrá la intervención final. El orden fue determinado previamente mediante sorteo público.

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La actividad comenzará con una presentación de un minuto por cada aspirante, seguida de una pregunta del moderador sobre las razones por las que consideran que deben asumir la Presidencia de la República. A continuación, se abordarán cuatro bloques temáticos, en los que ambos contendientes dispondrán de tres minutos por ronda para exponer sus propuestas y responder a las interrogantes formuladas.

Los ejes temáticos serán los siguientes:

  • Seguridad ciudadana
  • Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
  • Educación y salud
  • Economía, empleo y reducción de la pobreza

La jornada concluirá con un mensaje final de dos minutos por cada postulante, espacio destinado a dirigirse directamente al electorado.

Orden de participación por bloque del Debate Presidencial 2026

El jueves 21 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó un sorteo público para definir el orden de intervención en el debate presidencial. Como resultado, la distribución en cada segmento quedó establecida de la siguiente manera:

Orden de participación en los bloques temáticos del debate

Orden de participación en los bloques temáticos del debate

  • Seguridad ciudadana (Fuerza Popular - Juntos por el Perú)
  • Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos (Juntos por el Perú - Fuerza Popular)
  • Educación y salud (Fuerza Popular - Juntos por el Perú)
  • Economía, empleo y reducción de la pobreza (Juntos por el Perú - Fuerza Popular)

Dónde ver el debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será transmitido por señal abierta a través de TV Perú, así como en plataformas digitales oficiales del organismo, incluido el canal JNE Media y sus redes sociales. De esta manera, la ciudadanía podrá seguir el encuentro en vivo desde dispositivos móviles, computadoras o tabletas.

Asimismo, la cobertura también estará disponible en los canales digitales de La República, a través de su página web y su canal de YouTube.

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