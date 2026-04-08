El DuoBell es un accesorio mecánico para el manillar de la bicicleta que desafía la tecnología digital actual. | Composición LR/ChatGPT/Skoda Storyboard

El DuoBell es un accesorio mecánico para el manillar de la bicicleta que desafía la tecnología digital actual. | Composición LR/ChatGPT/Skoda Storyboard

El fabricante checo Škoda Auto presentó un timbre diseñado junto a investigadores de la University of Salford capaz de ser percibido incluso por usuarios de auriculares con cancelación activa de ruido (ANC). Según información oficial de la compañía, esta innovación surge como respuesta a un problema creciente en ciudades densas: peatones aislados acústicamente que no perciben advertencias tradicionales, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

El desarrollo combina análisis acústico y pruebas en entornos reales. La propia marca sostiene que el dispositivo permite aumentar la distancia de reacción de los transeúntes “hasta 22 metros”, lo que supone un margen crítico en movilidad urbana. Meredith Kelly, responsable global de marketing de la firma, afirmó que el proyecto demuestra cómo “una idea simple puede ayudar a que la exploración sea más segura”.

La estructura del aparato conserva la clásica palanca con martillo. Foto: Skoda Storyboard

El ingenio analógico que vence a la cancelación de ruido

El DuoBell es un accesorio mecánico para el manillar de la bicicleta que desafía la tecnología digital actual. Ese dispositivo utiliza un mecanismo interno de doble resonador creado para traspasar el aislamiento que imponen los auriculares contemporáneos. A diferencia de las opciones comunes, su arquitectura acústica emite una señal sonora capaz de alertar a peatones y ciclistas sumergidos en su música.

La estructura del aparato conserva la clásica palanca con martillo, aunque integra una configuración de frecuencias innovadora. Un componente genera un tono en una banda precisa, mientras el segundo aporta vibraciones agudas bajo un patrón irregular. Gracias a esta combinación técnica, el sistema logra que las funciones de cancelación activa de ruido (ANC) fallen al intentar procesar o silenciar la alerta.

El invento representa una respuesta física ante un conflicto de la era moderna. Foto: Skoda Storyboard

El invento representa una respuesta física ante un conflicto de la era moderna. Ben Edwards, integrante de la agencia creativa del proyecto, define el equipo como “un truco analógico inteligente que supera los algoritmos” de los protectores auditivos. Así, el producto garantiza seguridad vial mediante una solución simple pero efectiva contra los filtros de sonido inteligentes.

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¿Cómo funciona frente a la cancelación de ruido?

El proyecto surge como respuesta a un riesgo urbano crítico: el aislamiento auditivo de los peatones que utilizan tecnología de cancelación activa de ruido (ANC). Según datos de Škoda, ese fenómeno incrementa los accidentes viales, pues los usuarios pierden la percepción de su entorno inmediato. Por ello, el dispositivo busca restablecer la comunicación sonora en las calles sin comprometer la seguridad de quienes transitan con dispositivos de audio.

Para lograr su eficacia, los especialistas identificaron una vulnerabilidad en los algoritmos ANC denominada “ventana de seguridad”, ubicada específicamente entre los 750 y 780 Hz. El mecanismo emite frecuencias en dicho rango y las mezcla con impactos irregulares imposibles de predecir por el software de los auriculares. Los resultados de las pruebas confirman que este sistema penetra la barrera sónica con éxito.

El sistema logra que las funciones de cancelación activa de ruido (ANC) fallen al intentar procesar o silenciar la alerta. Foto: Skoda Storyboard

¿El timbre es eficiente?

Las pruebas muestran que hay mejoras significativas en la detección, con un aumento de hasta cinco segundos en el tiempo de reacción. Sin embargo, no se han publicado porcentajes específicos ni validaciones independientes revisadas por expertos.

Tampoco existe, por ahora, información oficial sobre precio o comercialización, lo que sugiere que la propuesta podría orientarse más a establecer un estándar abierto que a un producto inmediato en el mercado.