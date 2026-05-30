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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por la Liga Femenina 2026

Las blanquiazules necesitan ganar con urgencia para no complicarse en la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs. Sporting Cristal este miércoles.

Alianza Lima y Sporting Cristal son candidatos para ganar la Liga Femenina 2026. Foto: Alianza Lima Femenino
Alianza Lima y Sporting Cristal son candidatos para ganar la Liga Femenina 2026. Foto: Alianza Lima Femenino
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VER Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan en Matute por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El clásico se juega a partir de las 3.30 p. m. y la transmisión está a cargo del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Las dirigidas por José Letelier buscarán cortar su racha negativa de tres cotejos consecutivos sin triunfos. Por su parte, la escuadra de Vivian Ayres quiere dar el golpe en el Alejandro Villanueva para seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

PUEDES VER: PSG vs Arsenal EN VIVO: hora y canal del partido por la gran final de la Champions League 2026

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026?

El Alianza Lima vs. Sporting Cristal femenino empezará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre blanquiazules y rimenses será transmitido por el canal de YouTube Bicolor+ y Juntos TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará Alianza Lima vs. Sporting Cristal femenino?

Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

Pronóstico de Alianza Lima vs. Sporting Cristal femenino

Según las principales casas de apuestas, Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para vencer a las celestes en esta ocasión.

  • Betsson: gana Alianza Lima (2,10), empate (3,40), gana Sporting Cristal (2,92)
  • Betano: gana Alianza Lima (2,15), empate (3,30), gana Sporting Cristal (2,92)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (2,10), empate (3,45), gana Sporting Cristal (2,98)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (2,20), empate (3,20), gana Sporting Cristal (3,00).
  • Doradobet: gana Alianza Lima (2,12), empate (3,50), gana Sporting Cristal (3,00).

PUEDES VER: Sporting Cristal vs RB Bragantino: fecha y canal TV del partido por playoffs de Copa Sudamericana

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Últimos partidos de Alianza Lima vs. Sporting Cristal femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre íntimas y bajopontinas por la Liga Femenina del fútbol peruano.

  • Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima | 31.08.25
  • Alianza Lima 2-0 Sporting Cristal | 15.06.25
  • Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima | 11.06.25
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 1.05.25
  • Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal | 18.08.24

Entradas para Alianza Lima vs. Sporting Cristal femenino

De acuerdo con la página web Joinnus, las zonas norte y sur ya se encuentran agotadas.

  • Occidente (central): S/15,00
  • Occidente (lateral): S/12,50
  • Occidente (silla de ruedas): S/10,00
  • Oriente: S/7,50
  • Oriente (Conadis): S/5,00
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