Brasil investiga un posible caso de ébola en un hombre que viajó a la República Democrática del Congo

A pesar de la alerta, la Secretaría de Salud brasileña considera que el riesgo de introducción del ébola en el país sigue siendo "muy bajo" | AFP

A pesar de la alerta, la Secretaría de Salud brasileña considera que el riesgo de introducción del ébola en el país sigue siendo "muy bajo" | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las autoridades sanitarias de Brasil investigan un posible caso de ébola en un hombre de 37 años que viajó recientemente a la República Democrática del Congo (RDC), país afectado por un importante brote de la enfermedad. El paciente presentó fiebre y permanece aislado en el Instituto de Infectología Emilio Ribas, en São Paulo, mientras se realizan los análisis de laboratorio para confirmar o descartar la infección.

La Secretaría de Salud del estado informó que la investigación se inició de forma preventiva tras la detección de síntomas compatibles con la enfermedad. Regiane de Paula, integrante de la Coordinación de Control de Enfermedades regional, explicó que el protocolo contempla “aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo”. En este sentido, señalaron que el procedimiento sigue los estándares establecidos ante este tipo de eventos sanitarios.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS RITUALES DE AMOR? EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS ❤️ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

Riesgo en Brasil es "muy bajo", según autoridades

A pesar de la alerta, la Secretaría de Salud sostuvo que la posibilidad de introducción del ébola en Brasil sigue siendo “muy baja”. El organismo argumentó que no existe transmisión autóctona en el país y recordó que tampoco hay vuelos directos entre territorio brasileño y las zonas africanas más afectadas por el virus.

La dependencia recomendó a hospitales y centros médicos reforzar la vigilancia sobre personas que presenten fiebre y antecedentes recientes de viaje a la RDC. Asimismo, pidió monitorear a quienes hayan tenido contacto cercano con posibles pacientes. De acuerdo con las investigaciones citadas por medios brasileños, los síntomas observados podrían corresponder también a otras enfermedades febriles, como la malaria. Los estudios incluyen pruebas específicas y secuenciación genética con el fin de detectar el virus, un proceso que podría extenderse hasta dos semanas.

La enfermedad se transmite mediante contacto directo con sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos de personas infectadas que presentan indicios. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes figuran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, malestar muscular, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Más de 1.000 casos sospechosos en RDC y Uganda

El caso bajo investigación ocurre cuando África enfrenta una nueva emergencia sanitaria vinculada a la cepa Bundibugyo, una variante que en la actualidad no tiene una vacuna autorizada. Datos difundidos por África CDC reportan que el brote ha provocado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos en la RDC.

La expansión además alcanzó a Uganda, donde confirmaron nueve contagios, incluida una muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene una alerta sanitaria internacional y considera elevado el riesgo para los países vecinos, aunque bajo a escala global.

Durante una visita a Bunia, en el este congoleño, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su apoyo a las comunidades perjudicadas. “No están solos en esta prueba. Estamos aquí, a su lado, y superaremos esta situación juntos”, declaró. El responsable del organismo también advirtió que la desconfianza y la desinformación dificultan las labores de respuesta en algunas zonas del país.

Especialistas sanitarios internacionales continúan evaluando vacunas y tratamientos potenciales contra la cepa Bundibugyo, en tanto expertos advierten que el alcance real de la epidemia podría ser mayor debido a las limitaciones para confirmar casos mediante pruebas de laboratorio en varias regiones afectadas.