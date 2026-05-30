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Roberto Sánchez firma compromiso con organizaciones sociales para derogar leyes procrimen y de impunidad

Colectivos de derechos humanos, ambientales y sindicales se unieron para respaldar un acuerdo que busca frenar las leyes procrimen, así como la defensa de la salud, la educación pública, la economía familiar, el empleo digno y el desarrollo de mypes.

Roberto Sánchez firma compromiso por la democracia y el desarrollo del Perú.
Roberto Sánchez firma compromiso por la democracia y el desarrollo del Perú.
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El candidato presidencial Roberto Sánchez firmó “Compromiso por el Perú”, una propuesta por la democracia y la justicia social respaldada por organizaciones sindicales y sociales. El objetivo del acuerdo es formar una coalición para defender los derechos de los ciudadanos y fomentar el desarrollo sostenible del país.

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Bajo este pacto, Sánchez se comprometió a eliminar las leyes que otorgan impunidad, anular la ley antiforestal, apoyar a las pequeñas empresas (mypes) y crear empleos que respeten los derechos laborales. La lectura y el detalle de las medidas estuvieron a cargo de Gisela Ortiz, exministra de Cultura y defensora de los derechos humanos.

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"Asumimos la urgencia de promover un gobierno de recuperación nacional para rescatar al Perú del pacto mafioso liderado por el Fujimorismo, responsable de la creciente delincuencia, abusos de poder e impunidad", leyó.

Entre los primeros compromisos del documento destaca el cese del control político del Congreso sobre el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, se exige la derogación de las normas parlamentarias que debilitan la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

El acuerdo contempla brindar apoyo real a los afectados por el conflicto armado interno, esterilizaciones forzadas y deudos de las protestas sociales, además de otorgar créditos accesibles a la agricultura familiar, comunidades nativas y fortalecer a las micro y pequeñas empresas (mypes) con empleo digno.

Educación, salud y medio ambiente

El compromiso también aborda la urgencia de proteger la naturaleza y a las poblaciones vulnerables. Henry Córdova, vocero del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, dio lectura a los ejes restantes y detalló que el plan incluye reforzar el Ministerio de la Mujer con un sistema nacional para cuidar a las personas y prevenir los feminicidios, además de impulsar el uso de energías limpias y mejorar la tecnología del gobierno.

"Defensa del derecho a la educación pública de calidad, asignación del seis por ciento del presupuesto nacional, retomando el camino de fiscalización del licenciamiento desde la SUNEDU".

Córdova también manifestó que en educación se busca pagar la deuda a los maestros, aplicar la educación con igualdad de género y potenciar los colegios bilingües. Respecto del sector salud, el documento plantea implementar un sistema universal con atención efectiva que combata el monopolio para garantizar la distribución continua de medicamentos esenciales y priorizar la reducción sostenida de la anemia.

En el ámbito ambiental y social, el compromiso propone el desarrollo equitativo mediante la economía circular, con protección efectiva de los ecosistemas estratégicos, las semillas nativas y las fuentes de agua, sin ingreso de transgénicos. La acción más urgente señalada en este sector es la derogación de la ley antiforestal.

Sánchez cataloga el compromiso como un “pacto de vida”

En esa línea, el candidato Roberto Sánchez tomó la palabra y criticó el control que los grupos tradicionales ejercen sobre las instituciones públicas.

"El sentimiento del pueblo solo expresó el rechazo a su voluntad democrática del voto constitucional. Intentaron nuevamente decir que su voto no vale, no sirve", reclamó Sánchez.

El candidato insistió en la necesidad de consolidar una coalición con las fuerzas patrióticas y los movimientos ambientalistas, laborales y de comunidades originarias.

"La única forma de lograr cohesión y movimiento popular, democracia participativa, es volver a recuperar el derecho al referéndum y empezar a plantear democráticamente los nuevos caminos", señaló.

Sánchez concluyó que la firma del “Compromiso por el Perú” constituye un "pacto de vida" para gobernar de manera descentralizada y cumplir con las reformas exigidas por la ciudadanía.

Al evento asistieron representantes de más de 15 colectivos que suscribieron el acuerdo. Entre ellos se encontraban agrupaciones como la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, el Colectivo No a Keiko, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Campesina del Perú, estudiantes y egresados de la PUCP, la Asociación de Fonavistas del Perú, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú y el Frente de Defensa del Agua y la Vida.

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