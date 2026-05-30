América Latina avanza hacia una movilidad ligera con el ferrobús, un vehículo híbrido que combina la estructura del autobús con vías férreas, ideal para distancias cortas y medianas. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

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América Latina impulsa una alternativa de movilidad ligera que fusiona la versatilidad del autobús con las vías férreas tradicionales. Este vehículo híbrido circula a velocidades moderadas para cubrir distancias cortas o medias, ideal para conectar zonas interurbanas donde los sistemas convencionales resultan costosos o deficientes. Según fuentes periodísticas especializadas, el desarrollo busca revitalizar corredores ferroviarios antiguos y adaptarlos a necesidades contemporáneas, lo que transforma rutas obsoletas en soluciones prácticas.

La propuesta capta la atención regional debido a que aprovecha la infraestructura existente, una estrategia que disminuye las inversiones iniciales frente al tren ligero o el metrobús. Expertos y empresarios del sector señalan que este medio representa un paso intermedio hacia opciones de transporte público más sostenibles y eficientes. Actualmente, reportes recientes destacan sus pruebas operativas, diseño y proyecciones de expansión para los próximos años.

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¿Cuál es el país latinoamericano que apostará por un nuevo y ligero transporte que alcanzará 40 km/h?

Colombia impulsa la movilidad regional mediante el ferrobús, un vehículo liviano diseñado para transitar sobre redes ferroviarias preexistentes. A diferencia de los trenes convencionales, esta alternativa posee una estructura ligera y menor capacidad de pasajeros, lo cual garantiza costos de operación reducidos y una flexibilidad superior en trayectos de corta y mediana distancia.

La empresa SSIM SAS (Soluciones y Servicios Integrales de Mantenimiento), ubicada en Duitama, Boyacá, lidera el desarrollo de este proyecto. El gerente de la firma automotriz destacó el esfuerzo local: “Tardé tres meses en la fabricación; sin embargo, desde que se concibió la idea y la etapa de diseño, llevo trabajando todo el año”.

El automotor actual traslada a 16 usuarios junto al conductor y registra una velocidad máxima de 40 km/h. Inicialmente, la unidad movilizará operarios de mantenimiento vial entre Paipa y Duitama; no obstante, la compañía ya inició el ensamblaje de un segundo ejemplar con el objetivo de habilitar rutas comerciales al público hacia Sogamoso y Tunja para el año 2027.

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¿Qué viene para el ferrobús tras el éxito de los primeros ensayos en Colombia?

Las primeras evaluaciones del ferrobús en Boyacá finalizaron con éxito sobre el corredor férreo entre Duitama y Paipa durante mayo de 2026. La firma SSIM SAS coordinó estos ensayos operativos con el fin de comprobar la compatibilidad del vehículo en las vías actuales. Esta fase preliminar consolidó los fundamentos técnicos necesarios para su puesta en marcha oficial.

En este periodo temprano, el automotor trasladará exclusivamente al personal encargado del mantenimiento de la red ferroviaria. Dicha estrategia busca perfeccionar las tareas de rehabilitación y asistencia técnica en los tramos en modernización. Los coordinadores afirmaron que, dependiendo del avance de estas etapas iniciales, se proyecta la fabricación de más unidades similares.

Para 2027, el plan aspira a transformar este prototipo en una flotilla capaz de satisfacer la demanda ciudadana y cubrir trayectos extendidos. La expansión conectará a localidades como Tunja y Sogamoso dentro del eje Bogotá–Belencito, impulsando así la manufactura local de transporte ligero. Esta iniciativa promete reconfigurar de manera integral la movilidad en la región colombiana.