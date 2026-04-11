El tridente de países que podría posicionar a América Latina como una figura clave gracias a su producción de petróleo y gas

La relevancia del trío se secundaría con su consolidación como socio comercial de las principales economías del mundo. Foto: Composición LR

La relevancia del trío se secundaría con su consolidación como socio comercial de las principales economías del mundo. Foto: Composición LR

Bloomberg reveló que el tridente de países conformado por Argentina, Brasil y Guyana podría ocasionar algo importante para la región: causar que América Latina sea un proveedor clave en el sector energético del mundo. De acuerdo al artículo basado en un informe de Oxford Economics, esto sería posible gracias al petróleo y gas que producen las tres naciones conjuntas en medio del conflicto en Medio Oriente a manos de Irán, Israel y Estados Unidos.

La relevancia del trío se secundaría con su consolidación como socio comercial de las principales economías del mundo. Cabe recordar que Washington obtiene cerca de una quinta parte de importaciones provenientes de Latinoamérica; además, en el caso de China, la nación importa aproximadamente el 10%, con un aumento de compras en el periodo 2021-2022.

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Dentro del análisis se mencionan también a México y Venezuela. En el caso de Caracas, se explica la posibilidad de que, como principal fuente de crudo en el mundo, se sume a las naciones potenciadoras del sector. Con respecto a la nación gobernada por Claudia Sheinbaum, aunque segundo productor de la región, se prevé un lento y progresivo declive, mientras las otras figuras se expanden.

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El mercado en América Latina

En la región, la participación del territorio mexicano en las importaciones de hidrocarburos de EE. UU. cayó a un 29% en 2025, mientras que Brasil se mantiene como el principal abastecedor latino de Pekín con cerca del 69% de los envíos hacia ese comercio. Otro frente negativo lo lidera Colombia, quien perdió su avance frente a la subida de Ecuador y Guyana.

Los datos de Oxford Economics pronostican que la demanda en América Latina podría aumentar un 6% interanual en el presente año y un 3,9% en el 2027. Cabe indicar que el incremento de la oferta regional ocurre bajo el contexto de restricciones en el suministro global, en el conflicto en Medio Oriente que ocasionó el cierre del paso de Ormuz.

Brasil: un aumento de 3,0 a 4,3 millones de barriles diarios.

Argentina: crecimiento gradual desde 0,6 hasta 0,9 millones de barriles diarios.

Guyana: triplica su producción de 0,3 a 1,0 millón de barriles diarios.

¿Cómo afecta la guerra en Irán?

La guerra en Irán agudizó la volatilidad en los mercados de petróleo, afectando principalmente el flujo de crudo a nivel global. Teherán es uno de los principales productores en el golfo Pérsico, y la guerra interrumpió su capacidad de exportación, reduciendo la oferta mundial.

Las sanciones internacionales y los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio petrolero, han aumentado el riesgo de bloqueos. En este contexto, los costos, especialmente los del tipo Brent, experimentaron fluctuaciones significativas, ya que la industria responde al peligro geopolítico asociado con la inestabilidad.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) destacó que la incertidumbre provocada por la escalada militar podría mantener los precios del hidrocarburo por encima de los niveles previos.