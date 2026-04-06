La estrategia nacional con China ya acumula una flota estatal de 4.610 unidades destinadas a servicios municipales e intermunicipales. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

La estrategia nacional con China ya acumula una flota estatal de 4.610 unidades destinadas a servicios municipales e intermunicipales. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

La cooperación entre China y Centroamérica impulsa la renovación de la movilidad colectiva mediante entregas constantes de unidades Yutong. Según Xinhua, desde el año pasado, se ha recibido un lote que supera los 500 vehículos. En ese contexto, su presidente afirmó que el apoyo de Pekín en ese rubro ha sido sostenido, mientras el Ejecutivo local prioriza el reemplazo de flotas antiguas para modernizar el sistema vial.

Esa relación comercial y diplomática cobró fuerza tras el restablecimiento de vínculos bilaterales en diciembre de 2021. El convenio suscrito en Managua permitió la incorporación de 2.280 buses y microbuses chinos entre 2023 y el inicio de este año, lo que consolida una apuesta geopolítica de largo alcance. La escala de estas adquisiciones trasciende la simple gestión de flota y se posiciona como un pilar fundamental en la estrategia de infraestructura regional respaldada por el gigante asiático.

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El país de América Latina que recibe más de 500 autobuses chinos

Nicaragua fortalece su infraestructura vial mediante la integración constante de buses procedentes de China durante el primer trimestre de 2026. Tras el arribo de 500 vehículos en marzo de 2025, la agencia Xinhua ratificó la entrega de 180 adicionales a cooperativas locales en febrero de este año. La estrategia nacional ya acumula un total de 2.280 buses y microbuses, lo que establece a Managua como un punto logístico clave para la tecnología asiática en Centroamérica.

Actualmente, la flota estatal suma 4.610 unidades destinadas a servicios municipales e intermunicipales bajo este esquema de cooperación internacional. Sobre la relevancia del proyecto, el embajador Qu Yuhui afirmó que los acuerdos entre ambas naciones están dirigidos “al sector social”, pues buscan favorecer directamente a los operadores gremiales activos.

La distribución del material rodante abarca diversos departamentos y regiones autónomas del Caribe para asegurar una modernización descentralizada. Según EFE, el objetivo es que las agrupaciones transportistas “vayan cambiando toda su flota” de manera progresiva. En lugar de establecer una nueva entidad pública, el Gobierno opta por fortalecer a los prestadores de servicio actuales, lo que consolida la presencia de la marca Yutong en el mercado nicaragüense.

Liderazgo chino en electromovilidad global

Chile y Colombia encabezan la transición energética en América Latina mediante flotas masivas de transporte público. El Ministerio de Transportes chileno confirmó que Santiago operaba 2.550 buses eléctricos en abril de 2025, cifra que aumentó tras el arribo de 300 unidades desde Shanghái para el sistema Red Movilidad. Por su parte, la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio ratificaron que la capital colombiana posee 1.485 vehículos de este tipo, bajo la premisa de que la urbe "seguirá ampliándola con nuevas compras de vehículos de cero o bajas emisiones".

La expansión de fabricantes asiáticos como BYD y Yutong crece hacia los mercados de Europa y África. En el Reino Unido, Transport for London integró el modelo BD11 en múltiples rutas londinenses durante 2025, mientras que Grecia recibió 100 unidades el mismo año. Esta tendencia alcanzó Marruecos en enero de 2026, donde el despliegue de 723 unidades para un evento continental consolidó la presencia tecnológica de China en la infraestructura vial internacional.