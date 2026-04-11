El papa León XIV demandó este sábado en la Basílica de San Pedro el cese inmediato de los conflictos bélicos globales y condenó el uso de la coacción armada. Durante una vigilia de oración por la paz, el Pontífice rechazó la glorificación de la violencia mediante un reclamo ante los fieles: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”. Esta intervención directa en el Vaticano marcó una postura firme contra la crisis actual que involucra a países como Estados Unidos, Israel e Irán.

La jornada buscó sensibilizar a los líderes mundiales sobre la prioridad del bien común frente al poder destructivo de las armas. El mensaje pontificio, difundido por agencias internacionales, sostuvo que “la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida” y apeló a la renuncia del egoísmo humano. Según el obispo de Roma, la concordia entre naciones solo es posible si se abandona la hostilidad para proteger la existencia de los ciudadanos en todo el planeta.

TE RECOMENDAMOS SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El diálogo contra la barbarie

León XIV rechaza la lógica de confrontación que prevalece entre diversos gobiernos y ejércitos actuales. El Pontífice lamenta el sufrimiento civil tras leer misivas de infantes en zonas de conflicto, cuyos textos describen “el horror y la inhumanidad de actos de los que algunos adultos se jactan con orgullo”. Así, apuntó directamente contra quienes priorizan la fuerza militar sobre la seguridad de las poblaciones vulnerables.

El mensaje insta a líderes mundiales hacia un cambio de paradigma en sus negociaciones internacionales. La autoridad religiosa solicita encuentros “en mesas de diálogo y de mediación, no en donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”. Dicha apelación ocurre precisamente mientras funcionarios de Estados Unidos e Irán realizan conversaciones de alto nivel para alcanzar una solución negociada a las hostilidades presentes.

Finalmente, el Papa denuncia el “delirio de omnipotencia” que impulsa la violencia y el uso de la fe como pretexto para la destrucción. Sus palabras advierten que ninguna causa humana goza del respaldo de Dios si provoca devastación masiva.

La paz como fuerza activa y cotidiana

Aunque la crítica a la guerra fue el eje central, el Obispo de Roma también abordó otros aspectos de la vida espiritual y comunitaria, y transformó la vigilia en un espacio de renovación donde la plegaria superó el concepto de retiro pasivo. El Pontífice definió la oración como una energía dinámica que instruye “para actuar” y modifica la esencia de los creyentes. Bajo esa perspectiva, la fe sirve de puente entre la finitud del hombre y las “infinitas posibilidades de Dios”, alejando el rito de la inacción.

La construcción de la armonía social recae en los ciudadanos y sus entornos inmediatos, según el mensaje papal. El líder religioso exhortó a edificar la concordia “día a día, en los hogares, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades civiles y religiosas”.

En el marco de la Pascua, León XIV vinculó el fin de las hostilidades con el simbolismo de la resurrección cristiana. Finalmente, cerró su mensaje manifestando que el fervor religioso posee el vigor necesario para disipar “el odio, doblegar la dureza de los poderosos, promover la concordia y la paz”.