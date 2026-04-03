HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Papa León XIV pide "reabrir canales de diálogo" para terminar la guerra con Irán en llamada telefónica con el presidente israelí

La Santa Sede subrayó también la importancia de “proteger a la población civil” durante el conflicto en Medio Oriente.

El presidente israelí, Isaac Herzog, mantuvo un diálogo estratégico con el papa León XIV durante las festividades religiosas de Pésaj y Pascua.
El presidente israelí, Isaac Herzog, mantuvo un diálogo estratégico con el papa León XIV durante las festividades religiosas de Pésaj y Pascua. | Composición LR/AFP

El papa León XIV habló por teléfono este Viernes Santo con el presidente de Israel, Isaac Herzog, para abordar la guerra con Irán. Según la Oficina de Prensa del Vaticano, durante el intercambio, el pontífice “reiteró la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático”, con el objetivo de poner fin al conflicto y avanzar hacia “una paz justa y duradera en todo el Medio Oriente”.

El comunicado añadió que la charla también puso el foco en la dimensión humanitaria de la crisis. La Santa Sede subrayó la importancia de “proteger a la población civil” y de promover “el respeto del derecho internacional y humanitario”, una formulación que refuerza la línea pública que el Santo Padre ha mantenido durante la Semana Santa frente a la escalada regional. La plática se produce cinco días después de que la policía israelí impidiera celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Donald Trump destituye a Pam Bondi como fiscal general en medio de fallos en la investigación del caso Epstein

lr.pe

Herzog advierte sobre la amenaza de Hezbolá al papa León XIV

El presidente israelí mantuvo un diálogo estratégico con el sumo pontífice durante las festividades religiosas de Pésaj y Pascua. Durante la comunicación, el líder israelí expuso la vulnerabilidad de la zona frente a la hostilidad de Teherán y sus aliados. En su mensaje oficial, enfatizó el peligro de los proyectiles que amenazan a civiles de diversos credos en el territorio.

El jefe de Estado vinculó directamente la ofensiva iraní con la inseguridad en los espacios de culto de Jerusalén. Asimismo, recordó incidentes recientes “en la zona de lugares sagrados para cristianos, musulmanes y judíos” para demostrar que el conflicto trasciende el ámbito militar. Esta declaración surge en medio de ataques contra infraestructuras clave en Kuwait, mientras Washington y Tel Aviv mantienen vigilancia sobre posiciones enemigas.

Finalmente, el mandatario manifestó su inquietud por las comunidades cristianas en la frontera con Beirut. Herzog fue tajante al señalar que “no se puede permitir que la organización terrorista Hezbolá siga amenazando tanto al pueblo de Israel como al del Líbano” en su intervención.

Pronunciamiento del presidente israelí tras la llamada con el Papa León XIV. Foto: @IsaacHerzog/X

Pronunciamiento del presidente israelí tras la llamada con el Papa León XIV. Foto: @IsaacHerzog/X

PUEDES VER: Trump disuelve las esperanzas de paz y amenaza a golpear con "mucha fuerza" Irán hasta completar sus objetivos

lr.pe

Netanyahu asegura haber neutralizado el sistema siderúrgico de Irán

El primer ministro israelí anunció este viernes la destrucción del 70% de la capacidad de producción de acero en territorio iraní mediante bombardeos estratégicos y calificó la operación como un impacto fulminante contra el suministro de armamento de la Guardia Revolucionaria.

La importancia del ataque reside en el papel crítico del metal en la infraestructura de defensa. El sector siderúrgico provee los insumos esenciales para fabricar misiles, drones y naves de combate. De acuerdo con los reportes, instalaciones clave como Khuzestan Steel Company y Mobarakeh Steel Company cesaron sus operaciones tras las incursiones. Los especialistas prevén que estas plantas industriales requerirán varios meses para completar una reestructuración funcional mínima.

A pesar de la contundencia del discurso oficial, las cifras sobre el daño real presentan discrepancias significativas entre los aliados. Mientras Tel Aviv sostiene que neutralizó más de 335 lanzadores, Estados Unidos mantiene una postura cautelosa. Evaluaciones externas solo confirman la pérdida de un tercio del arsenal de proyectiles iraníes.

Notas relacionadas
Gobierno de Milei declara “persona non grata” a diplomático de la Embajada Irán y deberá abandonar Argentina

Gobierno de Milei declara “persona non grata” a diplomático de la Embajada Irán y deberá abandonar Argentina

LEER MÁS
Trump disuelve las esperanzas de paz y amenaza a golpear con "mucha fuerza" Irán hasta completar sus objetivos

Trump disuelve las esperanzas de paz y amenaza a golpear con "mucha fuerza" Irán hasta completar sus objetivos

LEER MÁS
Secuestran en Irak a la periodista estadounidense Shelly Kittleson tras advertencias sobre amenazas en su contra horas antes

Secuestran en Irak a la periodista estadounidense Shelly Kittleson tras advertencias sobre amenazas en su contra horas antes

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

Mundo

La ciudad de Sudamérica que tiene una de las 20 calles del mundo que debes visitar una vez en la vida, según The Telegraph

Papa León XIV denuncia la indiferencia ante la guerra en su primera Pascua y lanza un llamado urgente a la paz

Nicolás Maduro reaparece desde la prisión con mensaje de paz por Semana Santa: “No gana el odio, gana el amor”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025