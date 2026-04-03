El presidente israelí, Isaac Herzog, mantuvo un diálogo estratégico con el papa León XIV durante las festividades religiosas de Pésaj y Pascua. | Composición LR/AFP

El presidente israelí, Isaac Herzog, mantuvo un diálogo estratégico con el papa León XIV durante las festividades religiosas de Pésaj y Pascua. | Composición LR/AFP

El papa León XIV habló por teléfono este Viernes Santo con el presidente de Israel, Isaac Herzog, para abordar la guerra con Irán. Según la Oficina de Prensa del Vaticano, durante el intercambio, el pontífice “reiteró la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático”, con el objetivo de poner fin al conflicto y avanzar hacia “una paz justa y duradera en todo el Medio Oriente”.

El comunicado añadió que la charla también puso el foco en la dimensión humanitaria de la crisis. La Santa Sede subrayó la importancia de “proteger a la población civil” y de promover “el respeto del derecho internacional y humanitario”, una formulación que refuerza la línea pública que el Santo Padre ha mantenido durante la Semana Santa frente a la escalada regional. La plática se produce cinco días después de que la policía israelí impidiera celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa.

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Herzog advierte sobre la amenaza de Hezbolá al papa León XIV

El presidente israelí mantuvo un diálogo estratégico con el sumo pontífice durante las festividades religiosas de Pésaj y Pascua. Durante la comunicación, el líder israelí expuso la vulnerabilidad de la zona frente a la hostilidad de Teherán y sus aliados. En su mensaje oficial, enfatizó el peligro de los proyectiles que amenazan a civiles de diversos credos en el territorio.

El jefe de Estado vinculó directamente la ofensiva iraní con la inseguridad en los espacios de culto de Jerusalén. Asimismo, recordó incidentes recientes “en la zona de lugares sagrados para cristianos, musulmanes y judíos” para demostrar que el conflicto trasciende el ámbito militar. Esta declaración surge en medio de ataques contra infraestructuras clave en Kuwait, mientras Washington y Tel Aviv mantienen vigilancia sobre posiciones enemigas.

Finalmente, el mandatario manifestó su inquietud por las comunidades cristianas en la frontera con Beirut. Herzog fue tajante al señalar que “no se puede permitir que la organización terrorista Hezbolá siga amenazando tanto al pueblo de Israel como al del Líbano” en su intervención.

Pronunciamiento del presidente israelí tras la llamada con el Papa León XIV. Foto: @IsaacHerzog/X

Netanyahu asegura haber neutralizado el sistema siderúrgico de Irán

El primer ministro israelí anunció este viernes la destrucción del 70% de la capacidad de producción de acero en territorio iraní mediante bombardeos estratégicos y calificó la operación como un impacto fulminante contra el suministro de armamento de la Guardia Revolucionaria.

La importancia del ataque reside en el papel crítico del metal en la infraestructura de defensa. El sector siderúrgico provee los insumos esenciales para fabricar misiles, drones y naves de combate. De acuerdo con los reportes, instalaciones clave como Khuzestan Steel Company y Mobarakeh Steel Company cesaron sus operaciones tras las incursiones. Los especialistas prevén que estas plantas industriales requerirán varios meses para completar una reestructuración funcional mínima.

A pesar de la contundencia del discurso oficial, las cifras sobre el daño real presentan discrepancias significativas entre los aliados. Mientras Tel Aviv sostiene que neutralizó más de 335 lanzadores, Estados Unidos mantiene una postura cautelosa. Evaluaciones externas solo confirman la pérdida de un tercio del arsenal de proyectiles iraníes.