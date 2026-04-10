Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

El gobierno de Estados Unidos decidió aplicar un impuesto del 50% a los productos de cobre fabricados en el Perú | Composición LR/ Difusión

El gobierno de Estados Unidos decidió aplicar un impuesto del 50% a los productos de cobre fabricados en el Perú | Composición LR/ Difusión

El gobierno de Estados Unidos decidió aplicar un arancel del 50% a productos manufacturados de cobre como perfiles, barras, chapas y alambres, mientras que los cátodos de cobre refinado no estarán afectados.

En este contexto, Oscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que la reciente proclama estadounidense no introduce un nuevo arancel, sino que modifica la base sobre la cual se calcula el impuesto. “Debemos tomarlo con cautela. El arancel ya existía; lo que cambia es que ahora se cobra sobre el valor total del producto”, explicó el representante gremial.

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Oscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL.

“Por ejemplo, si estás exportando unos perfiles que puedan contener una parte de cobre y otra parte de otros metales. Ahora te van a cobrar sobre el valor total del perfil y ya no sobre el contenido del cobre. Entonces, tu base imponible ahora va a ser el valor del producto, ya no el porcentaje de participación del cobre”, ejemplificó Quiñones.

Perfiles de cobre.

Pese a la preocupación inicial del sector exportador, la medida no tendría un impacto económico significativo para el Perú. Así lo afirmó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, quien indicó que, si bien el valor de las exportaciones peruanas de manufacturas de cobre potencialmente afectadas asciende a US$418,5 millones en 2025, la tasa arancelaria se mantiene en 50% desde julio, por lo que no existe un incremento en el porcentaje aplicado, sino únicamente un cambio en su cálculo.

Arrieta precisó que los principales productos en riesgo, según el valor exportado en 2025, son el cobre refinado en placas, láminas y tiras, con US$186 millones (44%), y las barras de cobre, con US$125 millones (30%). En conjunto, estos dos productos representan aproximadamente el 74% de las manufacturas de cobre potencialmente afectadas por la medida.

Monto en riesho por aranceles a manufacturas de cobre (Exportado en 2025).

Finalmente, el especialista destacó que “la manufactura de cobre representa alrededor del 3,9% del total de exportaciones peruanas hacia Estados Unidos”, y que no se prevé un efecto significativo del cambio en la base imponible, dado que “los principales productos exportados por el Perú presentan un alto contenido de cobre, lo que reduce el impacto relativo del ajuste arancelario”.

Asimismo, desde ADEX se enfatizó que productos como barras y placas de cobre (que concentran gran parte de los envíos al mercado estadounidense) poseen un contenido del metal que oscila entre el 99% y el 99,5%. Por ello, incluso antes del cambio normativo, el arancel ya se aplicaba prácticamente sobre la totalidad de su valor. Esta característica estructural de las exportaciones peruanas explica por qué el ajuste en la base imponible no genera un encarecimiento adicional relevante.

En consecuencia, el mayor impacto de esta medida solo se produciría en bienes con bajo contenido de cobre, escenario que no corresponde a la actual composición de las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos. Por ello, se concluye que el efecto del arancel del 50% sobre las manufacturas de cobre es acotado y no representa un riesgo significativo para el desempeño exportador del país en el corto plazo.

ADEX: “No genera ventajas competitivas para otros países”

Por otra parte, Arrieta sostuvo que este arancel no genera ventajas competitivas para otros países, ya que su aplicación es prácticamente global. “Este 50% de aranceles está aplicado para casi todo el mundo. Existen algunas pequeñas excepciones, como el caso del Reino Unido, con el cual no competimos, y Rusia, que enfrenta aranceles de hasta 200% para varios de sus productos”, explicó.

Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX.

En este escenario, el especialista remarcó que la posición relativa del Perú frente a sus competidores internacionales se mantiene prácticamente igual. Asimismo, indicó que el impacto final dependerá del volumen exportado y de la estructura productiva de cada empresa, por lo que no se observa un cambio sustancial respecto a la evolución que ha tenido esta situación hasta el momento.

Respecto al trasfondo de la medida, el jefe del CIEN-ADEX señaló que responde a una tendencia proteccionista del gobierno estadounidense, amparada en la Sección 232, que permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles mediante decreto ejecutivo, sin la aprobación del Congreso, en determinadas circunstancias.

“Desde su perspectiva, el elevado nivel de importaciones provenientes de todo el mundo estaría afectando la seguridad nacional de Estados Unidos”, explicó.

El objetivo de la medida, según Arrieta, es incentivar la producción local, atraer inversiones y generar empleo. No obstante, advirtió que también podría tener efectos adversos en industrias estadounidenses que dependen del cobre como insumo, como los sectores automotriz y electrónico.

Frente a este escenario, se recomendó a las empresas peruanas revisar cuidadosamente si sus productos están incluidos en los listados oficiales, utilizar el acompañamiento técnico de entidades públicas y privadas, y evaluar posibles excepciones arancelarias. “Lo primero es entender muy bien la medida. Antes de levantar alarmas, siempre es importante comprender la norma”, remarcó Arrieta.

Gobierno busca mantener el diálogo diplomático con las autoridades de Estados Unidos

La situación ha motivado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a entablar un diálogo con Estados Unidos con la finalidad de mantener canales diplomáticos abiertos con las autoridades estadounidenses para identificar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto de estas medidas comerciales.

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“El Gobierno se encuentra evaluando estas disposiciones en el marco de nuestros compromisos internacionales, a fin de analizar sus posibles implicancias sobre el comercio bilateral y la competitividad de nuestra oferta exportable”, informó el Mincetur mediante un comunicado.

Finalmente, Arrieta subrayó que esta coyuntura refuerza la necesidad de que el Perú avance hacia una mayor diversificación productiva y manufacturera, apoyada en inversiones y proyectos estratégicos como el puerto de Chancay. “No solo debemos centrarnos en la producción de concentrados, sino también impulsar encadenamientos productivos y atraer inversiones que fortalezcan la industria manufacturera”, concluyó.