Este país de América Latina sigue con el precio de gasolina más bajo pese a la alza del petróleo en el mundo

Cabe indicar que la subida está directamente relacionada con el conflicto en torno a Irán. Foto: Composición LR

Cabe indicar que la subida está directamente relacionada con el conflicto en torno a Irán. Foto: Composición LR

Datos actualizados de la plataforma Global Petrol Prices mantienen a Venezuela, en este 2026, con el precio de gasolina más bajo de América Latina y uno de los más accesibles del mundo, con un valor aproximado de US$0,035 por litro. Esta cifra contrasta fuertemente con el promedio global, que supera los US$1,28 por litro, evidenciando una de las mayores brechas de precios a nivel internacional.

Cabe indicar que la subida está directamente relacionada con el conflicto en torno a Irán, pero específicamente por su impacto en el suministro global. El factor clave es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Debido a la guerra o las tensiones militares, el tránsito de buques petroleros en esa zona se redujo drásticamente.

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Según un reporte de Bloomberg Línea, este efecto llevó a distintas respuestas por parte de los gobiernos en América Latina: mientras algunos, como Ecuador y Bolivia, aplicaron ajustes en los costos internos tras reducir subsidios, otros optaron por contener el golpe mediante medidas de apoyo, reducción de impuestos o controles para evitar un mayor costo de vida.

La tercera más barata del mundo

Pese a que Global Petrol Prices, en su reporte hasta marzo de 2026, indica que Caracas es el país latino con mejor precio, no ocupa el mismo puesto en el mundo; por el contrario, ocupa el tercer lugar. Con un precio aproximado de US$0,023 por litro, es superado por Libia, primer lugar en la lista, e Irán con US$0,029 por litro, segundo lugar.

Las tres naciones con la gasolina más barata del mundo comparten una característica clave: son grandes productores de crudo que aplican fuertes asistencias estatales al combustible. Aunque todos acceden al mismo precio internacional, cada uno fija el precio interno mediante políticas públicas; en estos casos, las administraciones reducen o eliminan impuestos y venden el carburante.

Venezuela, una fuente de petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la U.S. Energy Information Administration (EIA) y reportes como el Statistical Review of World Energy revelan que el país sudamericano posee alrededor de 303.000 millones de barriles, lo que representa aproximadamente entre 17% y 20% de las reservas globales.

La razón principal de este volumen radica en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del planeta, donde se concentran enormes yacimientos en su forma pesada y extrapesada.

La implicancia del pase marítimo

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita cerca del 20% del petróleo global, según la Agencia Internacional de Energía. Cuando existen tensiones o interrupciones en esta zona —como el actual conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel— se genera incertidumbre sobre el suministro mundial, lo que eleva los precios internacionales.

En América Latina, el efecto se traslada porque muchos países dependen de la importación de combustibles o de derivados del hidrocarburo, según la Administración de Información Energética de EE. UU. El encarecimiento del crudo eleva los costos de la gasolina, el transporte y la producción, lo que presiona la inflación y el costo de vida.