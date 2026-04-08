La Escalera de la Diosa, la obra chinaque desafía a la ingeniería, fue inaugurada en marzo de 2026. | Ilustración con IA/ChatGPT/Canal26

La Escalera de la Diosa, la obra chinaque desafía a la ingeniería, fue inaugurada en marzo de 2026. | Ilustración con IA/ChatGPT/Canal26

China volvió a posicionarse en el centro del debate global sobre infraestructura con la inauguración de la escalera mecánica urbana al aire libre más larga del mundo, una estructura de 905 metros que permite recorrer una pendiente extrema en aproximadamente 20 minutos. La obra no solo destaca por su tamaño, sino por su funcionalidad en un entorno urbano complejo, donde la movilidad tradicional resulta limitada.

Medios internacionales coinciden en que la infraestructura, inaugurada en marzo de 2026, representa un avance en soluciones de transporte adaptadas al relieve. El sistema reduce trayectos que antes superaban la hora, mientras especialistas señalan que es un ejemplo de cómo la ingeniería moderna puede integrarse en paisajes complejos sin modificarlos de forma radical.

La escalera eléctrica más larga del mundo es de China

La Escalera de la Diosa destaca como una infraestructura monumental en el condado de Wushan, municipio de Chongqing. Este sistema supera un desnivel de 240 metros, cifra que equivale a la altura de un rascacielos con 80 niveles. La obra permite un tránsito fluido en una geografía de pendientes extremas.

El complejo también integra un diseño modular de 21 tramos de escaleras mecánicas, ocho elevadores, cuatro pasillos móviles y dos puentes peatonales. Esta configuración técnica asegura la estabilidad del trayecto y el bienestar de las personas usuarias en la montaña.

Esta gigantesca escalera es equivalente a 80 pisos de un rascacielos. Foto: El Tiempo

Los usuarios completan el recorrido en un tiempo estimado de entre 20 y 21 minutos, lo que optimiza la movilidad frente a los caminos antiguos. ElDiario.es señala que el viaje ofrece vistas panorámicas del río Yangtsé, lo que transforma este transporte cotidiano en una experiencia turística. La eficiencia logística y el atractivo visual consolidan este sistema como un referente mundial en accesibilidad urbana.

Así China desafió al mundo: una solución para sus ciudadanos

La edificación responde a una necesidad logística crítica: optimizar el flujo de personas en una de las áreas metropolitanas más densas de China. Según CNN, Chongqing alberga a más de 30 millones de residentes en una geografía montañosa que entorpece el tránsito cotidiano. Ese escenario impulsó la creación de alternativas para vincular los distritos elevados con el resto de la urbe y elimina las barreras físicas del territorio.

Antes de la puesta en marcha del sistema, los traslados exigían extensas caminatas por rutas empinadas o viajes en vehículos atrapados en el caos vial. Esa infraestructura reduce de forma drástica la duración de los trayectos y facilita el acceso a servicios esenciales. El impacto social es positivo, ya que favorece directamente a los adultos mayores y a ciudadanos con dificultades motrices.

Los usuarios completan el recorrido en un tiempo estimado de entre 20 y 21 minutos. Foto: El Tiempo

La obra representa un cambio de paradigma en el desarrollo urbano y prioriza la armonía con el ecosistema. El gigante asiático prefiere propuestas que “desafían los límites naturales sin destruirlos”, mediante la fusión de tecnología e ingeniería en entornos complejos. Esta visión explica el interés internacional por un proyecto que respeta la configuración del paisaje mientras expande las fronteras de lo posible.

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¿Cuánto se invirtió en el proyecto chino de la escalera?

La construcción en terreno montañoso requirió un capital de gran envergadura para superar los desafíos logísticos de la zona. Según reportes recogidos, se estima que el costo total del proyecto supera los 23 millones de dólares, cifra que evidencia la sofisticación técnica empleada en la obra.

Especialistas consultados por Xataka sostienen que estos desembolsos forman parte de una planificación estratégica del país asiático para optimizar la conectividad en áreas remotas. El análisis señala que la relación entre gasto y utilidad es positiva, pues genera un beneficio directo en la eficiencia urbana y el bienestar social de la población. De este modo, la ingeniería china consolida su presencia mediante soluciones estructurales que facilitan la movilidad cotidiana.