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Mundo

Los 4 países de Latinoamérica que brillan en la nueva lista mundial de los lugares más bellos del mundo, según prestigiosa revista inglesa

Publicación británica difundió un ranking global con destinos impactantes, donde la región obtiene presencia limitada frente a otras zonas del planeta.

Cuatro destinos de América Latina figuran en la lista de los 51 lugares más bellos del mundo de la revista Time Out
Cuatro destinos de América Latina figuran en la lista de los 51 lugares más bellos del mundo de la revista Time Out | Foto: Composición LR

Solo cuatro destinos de América Latina lograron posicionarse en la más reciente selección de los 51 lugares más bellos del mundo elaborada por la revista británica Time Out. La lista, actualizada en marzo de 2026, reúne escenarios naturales y espacios urbanos de alto valor paisajístico y cultural, pero deja a la región con una representación limitada frente a otros continentes.

La publicación aclara que el ranking no responde a parámetros técnicos, sino a una curaduría basada en la experiencia directa de su red internacional de periodistas y cronistas de viaje. Cada sitio fue visitado y evaluado en función de su impacto visual, singularidad y atractivo para el visitante, incorporando además criterios actuales como la saturación turística y la búsqueda de destinos menos masificados.

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Cuatro destinos que destacan

En el puesto 15 figura Choquequirao, descrito como un complejo inca enclavado sobre el río Apurímac, en Perú. La revista resalta la exigencia del trayecto para llegar al lugar, así como las vistas de cañones y montañas que recompensan el recorrido. Aunque suele compararse con Machu Picchu, el texto subraya que recibe un flujo mucho menor de visitantes, lo que refuerza su carácter exclusivo.

Bolivia aparece en la posición 21 con el Altiplano boliviano, valorado por su amplitud y diversidad visual. La publicación destaca elementos como lagunas multicolores, cadenas montañosas andinas, flamencos y el Salar de Uyuni, que en determinadas épocas del año genera un efecto espejo sobre la superficie salina.

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México se posiciona en el lugar 31 con Laguna de Bacalar, presentada como una alternativa más tranquila frente a destinos turísticos masivos como Cancún o Tulum. La revista pone énfasis en las variaciones cromáticas del agua —que le otorgan el apelativo de “laguna de los siete colores”— y en una experiencia más pausada vinculada al descanso y la contemplación.

Finalmente, Argentina figura en el puesto 45 con el glaciar Perito Moreno. El reporte destaca tanto su magnitud visual como su dimensión sonora, marcada por el desprendimiento constante de bloques de hielo sobre el Lago Argentino, en un contraste de blancos y tonos azules que define su atractivo.

Una lista que combina nuevas tendencias turísticas

La selección integra una amplia variedad de escenarios que van desde desiertos, montañas y glaciares hasta bibliotecas, templos y centros históricos. Esta combinación busca reflejar no solo la belleza natural, sino también el valor arquitectónico y cultural de distintos rincones del planeta.

Asimismo, la revista señala que actualiza periódicamente su listado para mantener referentes consolidados, pero también para incorporar destinos emergentes y responder a fenómenos como el overtourism, cuando el número de visitantes supera la capacidad de carga del lugar, perjudicando la calidad de vida de los residentes, la experiencia del turista y el medio ambiente.

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