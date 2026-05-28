Ministerio Público archiva investigación contra Dina Boluarte por supuesta falsedad genérica en firma de decretos

Ministerio Público archiva investigación contra Dina Boluarte por supuesta falsedad genérica en firma de decretos

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El Ministerio Público archivó la investigación contra Dina Boluarte por presunta falsedad genérica en la firma de decretos entre el 29 de junio al 9 de julio de 2023 cuando, según la Fiscalía, se recuperaba de una cirugía.

Por medio de un comunicado el estudio del abogado Juan Carlos Portugal precisó que “todas las firmas atribuidas como falsas corresponden al “puño y letra” de la expresidenta.