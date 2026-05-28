Ministerio Público archiva investigación contra Dina Boluarte por supuesta falsedad genérica en firma de decretos
Caso Cirugías. De acuerdo con el estudio Portugal, se comprobó que las firmas en decretos supremos "pertenecían al puño y letra" de Boluarte.
- Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional antes de culminar su mandato
- JNJ arremete contra la justicia: suspenderá a Concepción Carhuancho
El Ministerio Público archivó la investigación contra Dina Boluarte por presunta falsedad genérica en la firma de decretos entre el 29 de junio al 9 de julio de 2023 cuando, según la Fiscalía, se recuperaba de una cirugía.
Por medio de un comunicado el estudio del abogado Juan Carlos Portugal precisó que “todas las firmas atribuidas como falsas corresponden al “puño y letra” de la expresidenta.