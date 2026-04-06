Irán desafía a Trump y afirma que no negociará ultimátums de un alto al fuego temporal bajo presiones de EE. UU.

Irán rechaza un alto el fuego temporal en medio de la presión de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: composición LR/AFP

Irán rechaza un alto el fuego temporal en medio de la presión de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: composición LR/AFP

Irán ha reiterado que no aceptará un alto el fuego temporal en medio de la presión de Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz, un paso estratégico en la economía mundial. De acuerdo con la agencia estatal de noticias IRNA, Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, sostuvo que cualquier pacto debe garantizar un cese definitivo de las hostilidades, rechazando pactos provisionales que solo busquen oxigenar los mercados. El régimen califica la propuesta de 15 puntos presentada por Washington como "extremadamente ambiciosa, inusual e ilógica", y advierte que no negociará bajo amenazas de ataques a centrales nucleares o puentes.

En este sentido, el gobierno iraní mantiene firme su postura, considerando que sus decisiones se basan en sus intereses nacionales y que no responderá a presiones externas. Pakistán, mediador clave, ha entregado un borrador de paz conocido como ‘Acuerdo de Islamabad’, que plantea una tregua inicial, seguida de un convenio integral y la reapertura gradual de Ormuz. Según Reuters, el pacto contempla que Teherán se comprometa a no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados.

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Trump aplaza ultimátum 24 horas entre insultos y amenazas

El presidente estadounidense Donald Trump amplió en 24 horas su ultimátum tras intensificar las intimidaciones en redes sociales. En su mensaje, el republicano señaló: "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! Alabado sea Alá".

La Casa Blanca mantiene que sus operaciones militares cumplen con la ley, pero analistas legales consultados por CNN advierten que las ofensivas contra infraestructuras civiles podrían constituir crímenes de guerra. Mientras, el vicepresidente J. D. Vance y el enviado especial Steve Witkoff negociaban con el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, y con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, con quienes busca concretar los detalles del alto el fuego. “Todos los elementos deben acordarse hoy”, afirmó una fuente anónima citada por Reuters.

Estrecho de Ormuz: más de 150 buques atrapados

El cierre de Ormuz ha afectado gravemente al tráfico marítimo, con más de 150 buques bloqueados, principalmente petroleros y cargueros comerciales, conforme a información de MarineTraffic y Vessel Finder. El flujo habitual de barcos en la zona ha disminuido alrededor de un 70% desde el inicio del conflicto.

Pakistán y otros mediadores han sugerido un cese de 45 días, que permitiría abrir el paso y sentar las bases de un acuerdo definitivo. Sin embargo, la nación persa ha reiterado que un pacto sería inaceptable, ya que solo daría tiempo a sus adversarios para reorganizarse y continuar las operaciones militares.

OIEA alerta de riesgo radiológico grave por ataques cerca de central nuclear

La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que la arremetida cerca de la central nuclear de Bushehr podría provocar un accidente radiológico con consecuencias más allá de las fronteras iraníes. Rafael Grossi, director general de la OIEA, indicó que el sitio contiene grandes cantidades de combustible nuclear y que recientes impactos se produjeron a solo 75 metros del perímetro de la planta, aunque la infraestructura en sí no sufrió daños.

El portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, alertó de que un ataque repetido contra infraestructura civil provocará represalias mucho mayores.

Israel asesina al jefe de inteligencia iraní y celebra magnicidio

El jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Jademi, murió en un ataque atribuido a Israel, según confirmó el propio cuerpo militar. Israel Katz, ministro de Defensa, señaló que Jademi fue “uno de los autores directos” de ataques iraníes contra zonas civiles y afirmó: “Seguiremos persiguiéndolos uno por uno”.

Este asesinato se suma a la lista de altos mandos eliminados en el conflicto, que incluye a Ali Jameneí, líder supremo, y otros oficiales clave. Israel asegura haber inhabilitado hasta un 85% de las exportaciones petroquímicas iraníes y continúa atacando instalaciones estratégicas como Pars Sur, el mayor yacimiento de gas natural compartido con Catar, causando pérdidas multimillonarias.