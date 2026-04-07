Tregua a Irán representa una derrota estratégica de Estados Unidos y del liderazgo de Trump, según analistas

El alto el fuego en Irán, anunciado por Donald Trump, genera intensos debates sobre sus consecuencias estratégicas y políticas para Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP

El alto el fuego en Irán, anunciado por Donald Trump, genera intensos debates sobre sus consecuencias estratégicas y políticas para Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP

El reciente alto el fuego en Irán anunciado por Donald Trump ha generado un amplio debate acerca de las implicaciones políticas y estratégicas para Estados Unidos. Expertos en política exterior coinciden en que la medida, más que una victoria, refleja una concesión significativa frente a Teherán, especialmente considerando el control que mantiene del estrecho de Ormuz, vital para el comercio global de petróleo.

Según declaraciones al medio Al Jazeera del experto Trita Parsi, del Instituto Quincy, Trump “no tenía ninguna buena opción” y se vio obligado a aceptar el acuerdo para evitar una escalada militar que habría debilitado gravemente su posición política. “Hablaba mucho sobre medidas de escalada, pero todos en la región sabían que si se atacaban los recursos energéticos y las centrales eléctricas de Irán, los iraníes tomarían represalias contra los estados del CCG, y tendríamos una crisis energética mucho peor que la actual”, señaló Parsi.

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Analistas consideran que Trump pierde la guerra

El investigador Edgardo Buscaglia afirmó en entrevista para Aristegui Noticias que, pese a la superioridad militar estadounidense, la administración del republicano ha perdido la guerra en su dimensión política. Según el especialista, la crisis Irán ha mostrado que las relaciones exteriores no se definen únicamente por el poder militar, sino por la capacidad de negociar y resistir presiones externas. En este sentido, indica que buscaba proyectar fuerza mediante amenazas y ataques selectivos, pero la presión interna por los altos precios del petróleo, alimentos y fertilizantes ha minado su autoridad, obligándolo a retroceder.

Por su parte, el político mexicano David Vargas Araujo calificó la decisión de Trump como “la mayor derrota estratégica sufrida por Estados Unidos”, mientras que el activista argentino Martin Dandanch la describió como “humillación”, refiriéndose a las condiciones aceptadas para que la nación persa reabra el estrecho de Ormuz y mantenga capacidad de atacar a Israel.

Estrategia asimétrica de Irán mantiene su fuerza militar intacta

Irán ha utilizado un enfoque de poder asimétrico, empleando drones y misiles de bajo costo que generan efectos significativos frente a las armas más caras de EE. UU. e Israel. La Guardia Revolucionaria Islámica continúa operativa, con mecanismos de reemplazo de líderes y redes financieras internacionales que sostienen sus operaciones en países como Israel, Qatar, Emiratos Árabes y Chipre, lo que eleva la presión de Washington y los precios del petróleo.

Buscaglia enfatizó que, aunque la superioridad militar es evidente, la victoria se define en términos políticos. Irán ha logrado mantener su estructura intacta y negociar desde una posición fortalecida, consolidando el plan de 10 puntos como marco base para futuras conversaciones.

Diferencias entre narrativas generan dudas sobre acuerdo

El senador Chris Murphy y otros legisladores estadounidenses han cuestionado la coherencia del alto el fuego en Irán, destacando diferencias entre la versión estadounidense y la iraní sobre el control del estrecho de Ormuz y la coordinación de tránsito de buques. Mientras el jefe de Estado aseguró que la tregua estaba condicionada a la apertura del paso marítimo, Teherán mantiene que la coordinación operativa seguirá bajo supervisión de sus fuerzas y podría incluir reparto de tarifas con socios regionales.

Alan Eyre, del Instituto de Oriente Medio, indicó que Trump declaró la tregua para evitar un impacto económico catastrófico y proyectar una victoria política. Sin embargo, las discrepancias entre declaraciones dejan en duda la solidez del acuerdo y abren interrogantes acerca de si la tregua podrá consolidarse o si será solo una pausa temporal antes de un aumento de la tensión en Medio Oriente.