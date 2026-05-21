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Un país de América Latina busca liderar la industria militar regional con un misil táctico balístico propio: no es Argentina

El nuevo misil mejoraría su logística para enfrentar conflictos. Las pruebas preliminares están en curso, mientras la fabricación se mantiene bajo reserva.

La iniciativa sudamericana, en colaboración con Avibras, moderniza el sistema ASTROS II, mejorando la logística y la capacidad de respuesta ante conflictos.
La iniciativa sudamericana, en colaboración con Avibras, moderniza el sistema ASTROS II, mejorando la logística y la capacidad de respuesta ante conflictos. | Composición LR/ChatGPT/Canal26
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Un importante país de Sudamérica inició el desarrollo de un misil táctico balístico diseñado y producido internamente, con el objetivo de fortalecer su autonomía estratégica en materia de defensa. Según fuentes periodísticas, este proyecto busca ampliar las capacidades militares y consolidar una industria tecnológica propia en un terreno dominado por Estados con mayor tradición armamentista.

Especialistas en la materia destacaron que la iniciativa representa un salto tecnológico para la industria militar de la región, además de reforzar una política orientada a la soberanía técnica frente a presiones externas y cadenas de suministro globales. La relevancia de este avance generó comparaciones con antecedentes regionales, lo que reavivó el debate sobre la independencia de los Estados latinoamericanos.

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¿Qué nación sudamericana desarrolla un misil táctico balístico para dominar el sector de defensa regional?

Brasil busca liderar la industria militar latinoamericana mediante el diseño de un misil táctico balístico integrado al Programa Estratégico ASTROS-FOGOS. Esta iniciativa, ejecutada por su Ejército en colaboración con la empresa Avibras, expande el potencial del histórico ASTROS II, un exitoso lanzador múltiple de cohetes en servicio desde la década de 1980.

Brasil busca su propio misil balístico de la mano de Avibras. Foto: Canal26

Brasil busca su propio misil balístico de la mano de Avibras. Foto: Canal26

De acuerdo con reportes especializados, bajo la ordenanza "EME/C Ex No. 1,703/2026", la plataforma original se reestructuró para unificar la artillería de cohetes, los proyectiles de crucero y los sistemas balísticos. Dicha modernización combina funciones que previamente operaban de forma aislada, lo cual eleva la complejidad tecnológica del armamento ofensivo y defensivo.

El nuevo dispositivo armamentístico —identificado en diversas publicaciones como S+100— operará con la infraestructura existente y ofrecerá una trayectoria de amplio alcance. Con este proyecto, el país sudamericano optimiza su logística e incrementa su capacidad de fuego estratégica para reaccionar con efectividad ante posibles conflictos en la región.

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¿Qué implica el avance del misil táctico balístico en Sudamérica?

El cronograma oficial para el despliegue del proyectil estratégico sigue bajo reserva por parte de las autoridades brasileñas. No obstante, reportes del sector de defensa señalan que el Ejército y la empresa Avibras coordinan las pruebas preliminares y las tareas de ingeniería. Esta etapa inicial prioriza la compatibilidad con los sistemas vigentes antes de iniciar la fabricación en serie del vector.

Esta iniciativa posiciona a Brasil dentro del reducido grupo de países que son capaces de diseñar, producir y operar misiles tácticos. Foto: Canal26

Esta iniciativa posiciona a Brasil dentro del reducido grupo de países que son capaces de diseñar, producir y operar misiles tácticos. Foto: Canal26

La culminación de esta tecnología otorgará autonomía total a la nación sobre la propulsión, el guiado y el lanzamiento de armamento pesado. Analistas del área afirman que este logro garantiza una capacidad de disuasión avanzada, además de resiliencia operativa ante bloqueos externos o límites a la importación.

Como antecedente regional, la Fuerza Aérea de Argentina impulsó el Programa Cóndor II entre las décadas de 1970 y 1980. Aquel plan pretendía consolidar un artefacto de alcance medio con motores de combustible sólido y aerodinámica hipersónica, catalogado como "uno de los desarrollos tecnológicos más ambiciosos en Latinoamérica". Sin embargo, las presiones internacionales de Estados Unidos y el Reino Unido forzaron su cancelación definitiva por temor a la proliferación de armas en la zona.

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