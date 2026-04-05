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Zelenski busca cooperación militar con Siria en medio de la guerra contra Rusia

También se planteará implementar proyectos de energía, así como la posibilidad de explotar conjuntamente yacimientos de gas.

Volodímir Zelenski junto al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, durante encuentro en Damasco. Foto: AFP
Volodímir Zelenski junto al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, durante encuentro en Damasco. Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sostuvo este domingo una reunión en Damasco con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en la que ambos abordaron posibles vías de cooperación militar en medio de las tensiones internacionales y conflictos abiertos en varias regiones del mundo.

Según informó el propio mandatario a través de su cuenta en Telegram, el encuentro sirvió para analizar la situación en Oriente Medio, a raíz de la guerra que involucra a EE. UU. e Israel frente a Irán, así como la invasión rusa.

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Además, destacó que existe un gran interés en el intercambio de experiencias por los enfrentamientos, en referencia al conocimiento acumulado por su país tras más de dos años de conflicto con Rusia.

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Retos mutuos

Durante la reunión, ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación para enfrentar desafíos comunes, en sectores clave como la energía y la infraestructura. Zelenski subrayó que Ucrania comprende las dificultades que atraviesa Siria en estos ámbitos y expresó su disposición a colaborar para potenciar las capacidades de ambos Estados.

También resaltó la importancia de generar oportunidades de desarrollo para sus respectivas sociedades, en un momento en que el país árabe atraviesa una etapa de transición tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024, uno de los aliados más cercanos de Moscú.

Reactivación de vínculos

Otro de los puntos clave del encuentro fue el papel de Ucrania como proveedor confiable de productos agrícolas, en especial granos. Zelenski planteó la posibilidad de impulsar iniciativas conjuntas para fortalecer la seguridad alimentaria en la región, un aspecto crucial en Medio Oriente.

La visita a Siria se produce meses después de que ambas naciones anunciaran el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, tras años de distanciamiento. En ese contexto, el mandatario reiteró el compromiso de su país de apoyar al pueblo sirio en su camino hacia la estabilidad.

Antes de llegar a Damasco, visitó Turquía, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan. En ese encuentro, ambos líderes discutieron también medidas para reforzar la cooperación, así como posibles proyectos conjuntos en infraestructura energética, incluido el desarrollo y explotación de yacimientos de gas.

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