El gobierno de Volodimir Zelenski informó que unos ataques rusos mataron a una mujer de 30 años e hirieron a un niño de 10 años. | Composición LR

El gobierno de Volodimir Zelenski informó que unos ataques rusos mataron a una mujer de 30 años e hirieron a un niño de 10 años. | Composición LR

A vísperas de un encuentro entre representantes de Kiev y Washington en Estados Unidos, el presidente Volodimir Zelenski exigió al gobierno de Donald Trump un calendario para reactivar las negociaciones trilaterales con Rusia. Estas conversaciones, que buscan hallar una salida al conflicto bélico en Ucrania, permanecen suspendidas desde el inicio de la guerra desatada en Oriente Medio.

"Queremos fechas claras, al menos aproximadas. Todo el mundo entiende que la situación en Oriente Medio afecta el aplazamiento de esta fecha", declaró este viernes 20 de marzo de 2026 el mandatario ucraniano a los periodistas. Horas antes, había asegurado que ya era "hora de poner fin a la pausa en los diálogos".

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Ucrania critica medida de Trump sobre Moscú

La Casa Blanca ya impulsó conversaciones trilaterales en Abu Dabi y Ginebra. Estas reuniones se centraron en cuestiones territoriales y de seguridad, aunque sin resultados definitivos. Sin embargo, un encuentro previsto en Emiratos Árabes Unidos se canceló debido al intercambio de bombardeos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Zelenski aseveró que se lograron "progresos" en los diálogos tripartitos. "Las tres partes llegaron básicamente a un acuerdo sobre cómo controlar el alto el fuego, pero por ahora no hay voluntad política", sostuvo.

En ese contexto, el líder ucraniano dijo que se pronunciará en contra del "peligroso" levantamiento temporal de las restricciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia.

"Las recientes sanciones que la parte estadounidense levantó al sector energético ruso representan riesgos para nosotros. Significa más dinero para Moscú y, más adelante, mayores capacidades (militares) para ellos en el frente", explicó.

¿Kiev perderá el respaldo de Washington?

El mandatario ucraniano teme sufrir la pérdida del apoyo de Washington en el conflicto armado contra Rusia debido a la guerra desatada en Oriente Medio. "No queremos perder a los estadounidenses", declaró el último 15 de marzo a un grupo de periodistas.

A inicios de marzo, se mostró seguro de que las negociaciones con Rusia en Abu Dabi seguirán adelante a pesar de la guerra en Irán.

Tampoco descartó la posibilidad de buscar lugares alternativos por razones de seguridad, ya que la capital de los Emiratos Árabes Unidos ha sido objetivo de ataques iraníes en represalia por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán.