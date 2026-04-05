EE. UU. asegura que comandos ingresaron a Irán para rescatar a piloto tras derribo de un caza F-15

Restos de un avión estrellado en el centro de Irán. Foto: AFP

Restos de un avión estrellado en el centro de Irán. Foto: AFP

Estados Unidos afirmó que logró rescatar con vida a uno de los tripulantes de un caza F-15 derribado en territorio iraní, en una operación que habría implicado el despliegue de fuerzas especiales en lo profundo del país. Sin embargo, la nación islámica sostiene una versión opuesta y afirma que el intento fue frustrado.

Según medios estadounidenses, comandos del equipo de élite Navy SEAL Team 6 participaron en la misión para extraer al aviador, quien había quedado atrapado en el suroeste de Irán tras eyectarse del F-15E siniestrado.

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EE. UU. describe una operación “audaz” para recuperar al piloto

El presidente Donald Trump confirmó el rescate a través de su red social Truth. "¡LO TENEMOS! (…) en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las misiones de búsqueda más audaces de la historia de nuestro país", escribió. Además, aseguró que el militar "sufrió heridas, pero estará bien" y que se encuentra "sano y salvo".

De acuerdo con los reportes, el aviador —un oficial de sistemas de armas— logró evadir la captura durante más de un día en una zona montañosa, pese a haber resultado herido tras la eyección. Durante ese tiempo, habría utilizado un dispositivo de comunicación seguro para coordinar su ubicación con los rescatistas.

El despliegue incluyó ataques aéreos para mantener alejado al ejército enemigo, así como el uso de varias aeronaves de transporte. Algunos de estos vehículos quedaron inutilizados durante la misión y, según las mismas fuentes, fueron destruidos por las propias fuerzas estadounidenses para evitar que cayeran en manos enemigas.

Irán afirma que frustró el rescate y destruyó aeronaves

Desde Teherán, la versión es completamente distinta. Las autoridades aseguraron que la operación de EE. UU. terminó en un “fracaso total” y que lograron impedir la evacuación del piloto.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, declaró que "dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense fueron destruidos" durante la acción militar.

Según indicó, la respuesta fue ejecutada de forma conjunta por la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y otras fuerzas de seguridad, que repelieron la incursión tras detectar la entrada de aeronaves extranjeras en el centro del país.

En la misma línea, la Guardia Revolucionaria calificó el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos y acusó a Trump de intentar encubrir el resultado al presentar la misión como un éxito.

Versiones enfrentadas tras el derribo de un F-15

El incidente se produjo luego de que Teherán afirmara haber derribado un caza F-15 norteamericano el viernes. De acuerdo a su versión, ambos tripulantes se eyectaron, aunque solo uno habría sido recuperado inicialmente.

Mientras Washington sostiene que logró rescatar al segundo piloto en una compleja operación, Irán insiste en que el intento fue neutralizado y que incluso logró infligir pérdidas a EE. UU.

Según informes, la CIA lanzó una campaña de engaño dentro del país islámico para difundir la idea de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador por tierra.