FBI confirma que atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos fue un "acto terrorista inspirado en Hezbolá"
La agencia federal señaló que el sospechoso investigó centros culturales, religiosos y educativos judíos en Michigan mientras adquiría equipo para perpetrar el atentado.
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La Oficina Federal de Investigación (FBI) confirmó este lunes 30 de marzo de 2026 que el atentado contra la sinagoga Temple Israel fue un ataque terrorista. Según los primeros reportes policiales, un hombre armado identificado como Ayman Mohamad Ghazali (41) utilizó una camioneta para embestir el recinto religioso ubicado en el municipio de West Bloomfield (Michigan).
El hecho ocurrió el 12 de este mes. Las imágenes difundidas en la red social X muestran una columna de humo que se desprendía del edificio. Ese día, durante una conferencia de prensa, el sheriff Michael Bouchard informó que el sospechoso resultó abatido por agentes de seguridad en un intercambio de disparos.
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FBI califica atentado contra Temple Israel como acto terrorista
En declaraciones a la prensa, la agente especial del FBI a cargo de Detroit, Jennifer Runyan, señaló que Ghazali investigó centros culturales, religiosos y educativos judíos en la zona mientras adquiría equipo para el ataque.
"Con base en la evidencia reunida hasta el momento, podemos afirmar que el hecho fue un acto terrorista inspirado en Hezbolá, con el objetivo de atacar a la comunidad judía y al templo más grande de Michigan", remarcó. La agencia de noticias AFP indicó que varios familiares del sospechoso murieron recientemente en Líbano durante los ataques aéreos israelíes.
Tras el incidente, se desplegó un amplio operativo policial para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Además, la gobernadora Gretchen Whitmer condenó el ataque. "Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debe poder vivir y practicar su fe en paz", declaró.
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Sospechoso no estaba bajo vigilancia del FBI
Runyan también aseveró que Ghazali había estado consumiendo contenido pro-Hezbolá antes de la muerte de sus familiares. Indicó que, diez minutos antes del ataque, envió un video a su hermana en el que expresó su intención de "matar a tantos de ellos como le fuera posible", en referencia a la comunidad judía.
Sin embargo, reconoció que no existen indicios de que actuara con cómplices. En ese sentido, la agente agregó que no era investigado a nivel federal antes del ataque ni figuraba en la lista de vigilancia por terrorismo en Estados Unidos.
Por su parte, el alguacil Bouchard señaló el 12 de marzo que las fuerzas de seguridad se encontraban en alerta máxima desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. "Hemos hablado durante dos semanas sobre la lamentable posibilidad de que esto ocurriera. Así que no hubo falta de preparación", sostuvo. Además, dijo que las instalaciones de la comunidad judía contarán con "mucha presencia de vigilantes" hasta que se esclarezcan los hechos.