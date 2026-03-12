HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

FBI abre primera oficina en Ecuador para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

La apertura de esta oficina del FBI en Ecuador marca la octava en América Latina, todas ellas ubicadas dentro de las embajadas de Estados Unidos en la región.

Ecuador tendrá su primera oficina del FBI.
Ecuador tendrá su primera oficina del FBI. | Composición LR

Ecuador y Estados Unidos formalizaron el miércoles la apertura de la primera oficina del FBI en el país. La medida forma parte de un acuerdo que busca intensificar la lucha contra el crimen organizado internacional.

La cooperación tiene como propósito mejorar los esfuerzos conjuntos para enfrentar las redes criminales transnacionales que operan en la región.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, subrayó que la colaboración permitirá abordar con mayor eficacia las redes delictivas globales que operan en el territorio.

Esta unidad ayudará a Quito y Washington a optimizar su capacidad de trabajo mancomunado. Su objetivo primordial será identificar grupos criminales.

Se enfocará en organizaciones involucradas en el tráfico de estupefacientes. También se concentrará en el lavado de activos y en el financiamiento de actividades terroristas.

lr.pe

Un avance clave en la colaboración contra el crimen transnacional

La inauguración de la oficina del FBI en Ecuador representa un paso significativo en la cooperación bilateral.

Anteriormente, ya se habían realizado investigaciones conjuntas entre ambos países. Un ejemplo de esto fue el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. También se trabajó juntos en la investigación del ataque con coche bomba ocurrido en 2025.

Con la apertura de la nueva oficina fija en Quito, los agentes del FBI estarán presentes de manera continua en Ecuador.

Esto les permitirá colaborar directamente con las fuerzas de seguridad locales. Además, se facilitará el intercambio de datos y la ejecución de indagaciones realizadas entre ambas naciones.

lr.pe

Marco para compartir información y coordinar operaciones

El acuerdo establece una estructura formal para el intercambio de información y la coordinación de misiones conjuntas. Asimismo, se creará una unidad especial dentro de la Policía Nacional de Ecuador que trabajará mano a mano con el FBI.

Esta cooperación permitirá incrementar la capacidad de ambos países para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a los integrantes de las organizaciones criminales que operan en el país.

lr.pe

Refuerzo al trabajo en medio de una creciente crisis de violencia

Ecuador atraviesa actualmente una grave crisis de inseguridad generada por el crimen organizado. Este pacto se enmarca dentro de la "guerra" contra las bandas criminales que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024.

El incremento de homicidios y otros delitos ha colocado a Ecuador entre los países con los índices más altos de violencia en América Latina.

Con el respaldo del FBI, el gobierno ecuatoriano espera reforzar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. También se concentrarán en combatir el lavado de activos y el terrorismo. Estas actividades ilegales son promovidas por las organizaciones criminales internacionales.

