Este es el ránking de las 50 mejores ciudades del mundo para vivir, viajar y trabajar, según la prestigiosa revista Time Out
Las ciudades seleccionadas combinan grandes metrópolis y urbes emergentes y son evaluadas no solo por su nivel de desarrollo, sino también por indicadores clave como la felicidad, la asequibilidad y la calidad de vida.
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En un contexto global donde las dinámicas urbanas continúan evolucionando, la plataforma Time Out presentó su ranking de las mejores ciudades del mundo para 2026, elaborado en colaboración con Intrepid Travel. La clasificación se basa en una encuesta aplicada a más de 24.000 personas en 150 ciudades, en la que se evaluaron aspectos de la vida cotidiana como la gastronomía, la vida nocturna, los espacios culturales, los parques y la percepción general de bienestar.
Para la realización del listado final, los resultados de la encuesta se complementaron con la valoración de más de 100 expertos de Time Out y el aporte de su red de escritores locales, quienes ofrecieron una perspectiva actualizada de cada destino.
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¿Cuáles son las 50 mejores ciudades para tener una vida estable?
El ránking, que celebra su décima edición, reúne 50 ciudades que destacan tanto por su atractivo turístico como por las condiciones que ofrecen a sus residentes e incluye grandes metrópolis y urbes emergentes que han ganado relevancia en el panorama global.
Además, el estudio incorporó indicadores como la felicidad, la asequibilidad y la calidad de vida, junto con nuevas variables relacionadas con el sentido de comunidad, el romance y las relaciones personales.
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A continuación, la lista de los lugares ideales para vivir en el futuro:
- Melbourne
- Shanghái
- Edimburgo
- Londres
- Nueva York
- Ciudad del Cabo
- Ciudad de México
- Bangkok
- Seúl
- Tokio
- Zúrich
- Río de Janeiro
- Copenhague
- Ámsterdam
- Lisboa
- Cracovia
- Oporto
- Madrid
- Valencia
- París
- Sídney
- Singapur
- Dubái
- Los Ángeles
- Chicago
- Bath
- Berlín
- Viena
- Adelaida
- Dublín
- Montreal
- Toronto
- Estocolmo
- Oslo
- Helsinki
- Praga
- Budapest
- Ho Chi Minh
- Hanói
- Estambul
- Atenas
- Buenos Aires
- Santiago
- Lima
- Bogotá
- San Pablo
- Johannesburgo
- Doha
- Hong Kong
- Auckland