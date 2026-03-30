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Este es el ránking de las 50 mejores ciudades del mundo para vivir, viajar y trabajar, según la prestigiosa revista Time Out

Las ciudades seleccionadas combinan grandes metrópolis y urbes emergentes y son evaluadas no solo por su nivel de desarrollo, sino también por indicadores clave como la felicidad, la asequibilidad y la calidad de vida.

La revista Time Out elaboró una lista de las 50 mejores ciudades para vivir.
La revista Time Out elaboró una lista de las 50 mejores ciudades para vivir. | Foto: composición LR/Time Out/RC Migration

En un contexto global donde las dinámicas urbanas continúan evolucionando, la plataforma Time Out presentó su ranking de las mejores ciudades del mundo para 2026, elaborado en colaboración con Intrepid Travel. La clasificación se basa en una encuesta aplicada a más de 24.000 personas en 150 ciudades, en la que se evaluaron aspectos de la vida cotidiana como la gastronomía, la vida nocturna, los espacios culturales, los parques y la percepción general de bienestar.

Para la realización del listado final, los resultados de la encuesta se complementaron con la valoración de más de 100 expertos de Time Out y el aporte de su red de escritores locales, quienes ofrecieron una perspectiva actualizada de cada destino.

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¿Cuáles son las 50 mejores ciudades para tener una vida estable?

El ránking, que celebra su décima edición, reúne 50 ciudades que destacan tanto por su atractivo turístico como por las condiciones que ofrecen a sus residentes e incluye grandes metrópolis y urbes emergentes que han ganado relevancia en el panorama global.

Además, el estudio incorporó indicadores como la felicidad, la asequibilidad y la calidad de vida, junto con nuevas variables relacionadas con el sentido de comunidad, el romance y las relaciones personales.

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A continuación, la lista de los lugares ideales para vivir en el futuro:

  1. Melbourne
  2. Shanghái
  3. Edimburgo
  4. Londres
  5. Nueva York
  6. Ciudad del Cabo
  7. Ciudad de México
  8. Bangkok
  9. Seúl
  10. Tokio
  11. Zúrich
  12. Río de Janeiro
  13. Copenhague
  14. Ámsterdam
  15. Lisboa
  16. Cracovia
  17. Oporto
  18. Madrid
  19. Valencia
  20. París
  21. Sídney
  22. Singapur
  23. Dubái
  24. Los Ángeles
  25. Chicago
  26. Bath
  27. Berlín
  28. Viena
  29. Adelaida
  30. Dublín
  31. Montreal
  32. Toronto
  33. Estocolmo
  34. Oslo
  35. Helsinki
  36. Praga
  37. Budapest
  38. Ho Chi Minh
  39. Hanói
  40. Estambul
  41. Atenas
  42. Buenos Aires
  43. Santiago
  44. Lima
  45. Bogotá
  46. San Pablo
  47. Johannesburgo
  48. Doha
  49. Hong Kong
  50. Auckland
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