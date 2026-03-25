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Turismo

Perú conquista ranking mundial de turismo y se mete entre los destinos más buscados para 2026 según Condé Nast Traveler

Este reconocimiento refuerza la imagen de Perú en el turismo internacional, atrae a viajeros en busca de naturaleza y cultura y lo consolida como un destino competitivo en América Latina.

Perú ha sido elegido como uno de los destinos más destacados por la revista Condé Nast Traveler.
Perú ha sido elegido como uno de los destinos más destacados por la revista Condé Nast Traveler. | Foto: composición LR/dos manos peru/Free Walking Tours Peru

Perú vuelve a posicionarse en el radar del turismo global. La revista Condé Nast Traveler ha incluido al país en su lista de los destinos más bellos del mundo para 2026 y destaca su diversidad geográfica, riqueza cultural y el valor de sus paisajes emblemáticos.

En el ranking titulado 'Los 28 países más bellos del mundo, desde Argentina hasta Tanzania', Perú comparte protagonismo con otras naciones de América Latina y se consolida como una de las principales apuestas para viajeros que buscan experiencias auténticas, historia y contacto con la naturaleza.

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¿Cuáles son los destinos más destacados del Perú?

Uno de los puntos centrales del reconocimiento recae en Machu Picchu, considerado un ícono global del turismo. La publicación resalta que sus vistas panorámicas y sus enigmáticos muros de piedra son, por sí solos, motivo suficiente para visitar el país y reafirma su papel como motor clave del turismo internacional.

Sin embargo, el informe también subraya que la oferta peruana va mucho más allá de la ciudadela inca. Entre los destinos destacados figura el Cañón del Colca, reconocido como uno de los cañones más profundos del mundo. Este escenario natural no solo atrae por su imponente geografía, sino también por su potencial para el turismo de aventura y el avistamiento de aves, y estas actividades lo posicionan como un destino de alto valor ecológico.

PUEDES VER: Estos son los 11 países más hermosos del mundo, según Condé Nast: Argentina, México y Brasil lideran la lista con los paisajes más impresionantes

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¿Qué lugares del Perú han sido reconocidos por la revista?

En la costa, la Reserva Nacional de Paracas aparece como otro de los atractivos clave. Según la revista, este espacio destaca por su biodiversidad marina y paisajes únicos, donde especies como los pingüinos de Humboldt conviven en playas de arena rojiza y consolidan al país como referente en turismo sostenible.

El reconocimiento llega en un contexto en el que los viajeros priorizan destinos con identidad, patrimonio y experiencias integrales. En esa línea, la publicación enfatiza que Perú ofrece una combinación única de historia milenaria, ecosistemas diversos y riqueza cultural, elementos que lo convierten en un destino competitivo en el mapa turístico internacional.

La importancia del Perú en el sector turístico a nivel global

No es la primera vez que el país alcanza este tipo de distinciones. En 2025, Condé Nast Traveler ya lo había ubicado como uno de los países más bellos de América Latina y resalta la fortaleza de sus íconos turísticos y su diversidad territorial.

Además, el informe sitúa a Perú en un escenario global altamente competitivo y comparte listado con potencias turísticas y destinos consolidados. En esa edición, países como Australia y México lideraron el ranking, lo que refuerza el valor de la presencia de Perú entre los favoritos.

Este nuevo reconocimiento no solo fortalece la imagen del país en el exterior, sino que también impacta directamente en la planificación de viajes y en la visibilidad de Perú en mercados estratégicos. Con una oferta que abarca desde la costa hasta la selva, el país reafirma su posición como uno de los destinos imprescindibles para quienes buscan explorar lo mejor de América Latina.

Perú ha sido seleccionado entre los destinos más destacados del 2026. Foto: Conde Nast Traveler

Perú ha sido seleccionado entre los destinos más destacados del 2026. Foto: Conde Nast Traveler

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