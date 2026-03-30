Un informe periodístico de The Wall Street Journal (WSJ) reveló que la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, fue acusada de conspirar con altos funcionarios de Venezuela para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, aceptar sobornos que permitían vuelos de narcotráfico y ordenar asesinatos.

El diario neoyorquino indicó que la imputación se dio a conocer el mismo día en que el gobierno de Donald Trump ejecutó la Operación Resolución Absoluta para capturar a Maduro en Caracas. Sin embargo, el medio precisó que el documento formal ofrecía pocos detalles sobre Flores.

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Esposa de Maduro dirigía dinastía criminal familiar

El WSJ detalló que la cónyuge del exdictador formó una organización criminal llamada 'El Jardín de Flores' para recompensar a una red de allegados mediante rutas de narcotráfico, contratos estatales e impunidad.

Asimismo, el periódico estadounidense indicó que, según registros judiciales y testimonios, los familiares de Flores accedieron a lucrativos acuerdos con la petrolera estatal venezolana y participaron en el transporte de cargamentos de droga desde el hangar presidencial del aeropuerto internacional de Caracas.

Durante la segunda comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, realizada el 26 de marzo de 2026, el fiscal auxiliar estadounidense Kyle Wirshba acusó a la pareja chavista de "saquear la riqueza de Venezuela". Sin embargo, en la primera audiencia del último 5 de enero, la pareja chavista se declaró inocente de los delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción y posesión de armas.

Acusaciones de sobornos

La acusación de Estados Unidos asevera que la esposa de Maduro habría recibido sobornos por cientos de miles de dólares para gestionar una reunión entre un narcotraficante de alto nivel y el jefe de la oficina antidrogas de Venezuela en 2007. El acuerdo contemplaba pagos mensuales al funcionario y 100.000 dólares por cada vuelo de droga. Parte de ese dinero estaría destinada a Flores.

El The Wall Street Journal también agregó que el sindicato de la Asamblea Nacional denunció que Flores distribuyó más de una docena de cargos parlamentarios entre familiares cercanos, como hermanos, primos, cuñados e incluso su exesposo Walter Gavidia. En ese sentido, el periódico subrayó que su hermano Bladimir Flores asumió la jefatura de seguridad del Parlamento y luego fue designado inspector general de la policía venezolana.

Los hijos de Flores —Walter, Yosser y Yoswal— habrían cobrado sobornos a cambio de facilitar contratos con el Estado, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que luego impuso sanciones contra ellos. Fuentes cercanas a la familia indicaron que organizaban fiestas de alto nivel en mansiones frente al mar y en yates. También utilizaban aeronaves oficiales para viajes al extranjero y trasladaban dinero en efectivo entre propiedades con vehículos militares.