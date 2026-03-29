Nicolás Maduro llama a la paz y reconciliación en Venezuela en su primer mensaje desde la prisión

Nicolás Maduro reapareció con un mensaje en el que hizo un llamado a la paz, la unión y la reconciliación, dos días después de su reciente audiencia judicial en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. A través de sus cuentas en redes sociales, el exdictador, junto a su esposa Cilia Flores, aseguró que ambos se encuentran “firmes” y “serenos”. Esta es su primera comunicación pública desde que fue detenido y trasladado a EE.UU. tras el operativo militar ocurrido en enero.

En el pronunciamiento, difundido en plataformas como X y Telegram, instó a los venezolanos a mantener el diálogo y evitar confrontaciones. “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos”, expresó.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE BAÑOS DE FLORECIMIENTO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Un mensaje desde prisión en medio del proceso judicial

Maduro compareció el jueves ante un tribunal federal en Nueva York, donde el juez rechazó un pedido de su defensa para desestimar los cargos en su contra. Desde su lugar de reclusión en Brooklyn, también afirmó encontrarse bien, pese a las condiciones restrictivas. Según el texto, permanece en oración constante y agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

En Estados Unidos está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio una hora al día. Una fuente cercana al mandatario contó que se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos. No está claro si dictó las declaraciones a su equipo o aprobó su contenido, aunque lo firma junto a Flores.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ha dicho en actos públicos que su padre está bien, sereno e incluso que estaba ejercitándose en prisión.

PUEDES VER: Irán asegura haber atacado un buque de apoyo militar estadounidense en Omán con misiles de la Guardia Revolucionaria

Llamado a un país en transición

En medio de un escenario de transición en Venezuela, tras su salida del poder, el exlíder chavista insistió en la necesidad de mantener la armonía y el respeto entre los ciudadanos. “Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto”, señaló en su declaración.

La administración interina de Delcy Rodríguez ha impulsado cambios en la estructura del gobierno y ha buscado recomponer relaciones internacionales tras la caída del dictador. Sin embargo, hasta el momento, gran parte de su gabinete no se ha pronunciado sobre este mensaje.

Las palabras de Maduro llegan además previa a la Semana Santa, una fecha significativa para millones de venezolanos, lo que refuerza el tono espiritual de su declaración y su llamado a la reconciliación nacional.