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Crimen en colegio de Argentina: adolescente de 15 años mata a compañero y deja 8 heridos en Santa Fe

El tiroteo se registró cerca de las 7:15 de la mañana (hora local) en la localidad de San Cristóbal. Autoridades argentinas recolectan pruebas y analizan cómo el joven obtuvo el arma de fuego.

El tiroteo en Argentina se registró en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.
El tiroteo en Argentina se registró en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40. | Composición LR | Difusión

El patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 fue escenario de un nuevo crimen en Argentina. Un adolescente de 15 años mató a disparos a un compañero e hirió al menos a 8 personas durante el izamiento de la bandera.

El tiroteo se registró cerca de las 7:15 de la mañana (hora local) en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, según informó el gobernador municipal Ramiro Muñoz en una entrevista con el canal de televisión TN.

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Reportan tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40

Muñoz comentó que el agresor sacó una escopeta de la mochila y efectuó "varios disparos". En declaraciones a la emisora local Radio Con Vos, la alumna Priscila señaló que vieron salir del baño al estudiante con un arma. "De la nada gritó: 'Sorpresa'. Luego empezó a disparar al aire y todos salimos corriendo", narró.

Como consecuencia del tiroteo, el Hospital de San Cristóbal atendió a seis escolares con heridas superficiales. El director del nosocomio, Armando Borsini, confirmó que otros jóvenes ingresaron con cortes y golpes. "Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas, rompieron los vidrios y resultaron lesionados", precisó. Sin embargo, el Hospital Regional de Rafaela recibió a dos estudiantes con lesiones graves.

Mientras tanto, el atacante fue detenido por un trabajador del colegio y trasladado a una comisaría para las diligencias correspondientes. Por la reciente reforma del Código Penal, el adolescente podría ser condenado a una pena máxima de 15 años de prisión.

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Investigan ataque escolar en Santa Fe

Muñoz también indicó que la situación generó una escena de "confusión" y agregó que los docentes aseguraron que el agresor "era un buen alumno". Reconoció que aún se investigan las circunstancias del hecho. "Es prematuro decir si organizó el ataque o fue al azar", sostuvo.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció que algunos detalles estarán en reserva. "Es un menor no punible según la legislación actual, ya que la reforma aún no entra en vigencia. Dentro del marco legal, se hará el esfuerzo para brindar contención adecuada en un caso de esta naturaleza", expresó. Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, detalló que el agresor no registra antecedentes en el ámbito escolar.

Tras el ataque, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y suspendió las clases para que la Policía Científica y la Fiscalía local puedan recolectar pruebas y analizar cómo el joven obtuvo el arma de fuego.

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