HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Nicolás Maduro comparece por segunda vez en una corte de Nueva York por cargos de narcoterrorismo

El presidente Donald Trump declaró que el derrocado dictador de Venezuela enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante y añadió que era un gran "traficante de drogas".

Boceto muestra a Nicolás Maduro asistiendo a su primera comparecencia en EE. UU.
Boceto muestra a Nicolás Maduro asistiendo a su primera comparecencia en EE. UU. | Foto: AFP

Este jueves 26 de marzo, Nicolás Maduro acudió a una corte federal en Nueva York para su segunda audiencia desde su captura en una operación militar ejecutada por Estados Unidos. El exdictador de 63 años permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión federal en Brooklyn.

Ambos enfrentan acusaciones vinculadas a narcotráfico y otros actos criminales, cargos que rechazaron durante su primera comparecencia. En aquella ocasión, el chavista se definió como "prisionero de guerra", en un tono desafiante frente a la justicia estadounidense.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE BAÑOS DE FLORECIMIENTO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

lr.pe

Audiencia clave

La sesión, que se llevó a cabo en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, tuvo como objetivo establecer la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía, así como delinear las estrategias de ambas partes. La complejidad del caso y las disputas legales en curso anticipan un proceso prolongado, cuyo eventual juicio podría demorarse entre uno y dos años.

La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, solicitó la desestimación del caso al considerar que se vulneran derechos constitucionales. Argumenta que el bloqueo de fondos venezolanos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros impide financiar una representación legal adecuada, lo que limitaría la elección de sus letrados.

PUEDES VER: Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

lr.pe

En paralelo, el Departamento de Justicia solicitó restringir el acceso a parte del material probatorio para evitar que información sensible llegue a coacusados en libertad, entre ellos el dirigente Diosdado Cabello. Según la fiscalía, existe riesgo de intimidación a testigos o manipulación de evidencias mediante estructuras estatales.

El traslado del ex autócrata al tribunal se realizó en la madrugada bajo un fuerte operativo de seguridad, mientras simpatizantes y detractores se congregaban en los exteriores del edificio judicial. La causa ha generado reacciones polarizadas, tanto dentro como fuera de la nación llanera.

En un video difundido en la plataforma X, su hijo Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre se mantiene en buen estado físico y anímico, pese a permanecer aislado en condiciones restrictivas, con acceso limitado a comunicaciones y materiales de lectura.

Advertencia de Trump

En paralelo, el presidente Donald Trump afirmó que el exmandatario enfrentará más imputaciones en el futuro. "Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró desde la Casa Blanca.

El republicano también sostuvo que espera nuevas acusaciones vinculadas a supuestos delitos adicionales. "Era un gran traficante de drogas" y "asumo que tendrá un juicio justo, pero me imagino que enfrentará otros juicios", agregó.

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Delcy Rodríguez destituye a embajador de Venezuela ante la ONU y continúa con los cambios en su gobierno

Delcy Rodríguez destituye a embajador de Venezuela ante la ONU y continúa con los cambios en su gobierno

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
Una familia china impacta al construir un edificio de 15 plantas exclusivo para sus 100 familiares y con estacionamiento subterráneo

Una familia china impacta al construir un edificio de 15 plantas exclusivo para sus 100 familiares y con estacionamiento subterráneo

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Brasil vs Francia EN VIVO HOY por amistoso internacional de fecha FIFA?

Las 5 nuevas reglas del Mundial 2026: FIFA implementa cambios y le da mayor poder de intervención al VAR

La Libertad: hallan dos cuerpos carbonizados en zona agrícola

Mundo

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Unión Europea acusa a Rusia de compartir inteligencia con Irán para matar a estadounidenses en Medio Oriente

Sismo de magnitud 6.5 remeció Yamada en Japón, según USGS

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Poder Judicial archiva investigación contra exministro Rubén Vargas por pase al retiro de altos mandos de la PNP

Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025