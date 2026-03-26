Nicolás Maduro comparece por segunda vez en una corte de Nueva York por cargos de narcoterrorismo

Este jueves 26 de marzo, Nicolás Maduro acudió a una corte federal en Nueva York para su segunda audiencia desde su captura en una operación militar ejecutada por Estados Unidos. El exdictador de 63 años permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión federal en Brooklyn.

Ambos enfrentan acusaciones vinculadas a narcotráfico y otros actos criminales, cargos que rechazaron durante su primera comparecencia. En aquella ocasión, el chavista se definió como "prisionero de guerra", en un tono desafiante frente a la justicia estadounidense.

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Audiencia clave

La sesión, que se llevó a cabo en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, tuvo como objetivo establecer la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía, así como delinear las estrategias de ambas partes. La complejidad del caso y las disputas legales en curso anticipan un proceso prolongado, cuyo eventual juicio podría demorarse entre uno y dos años.

La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, solicitó la desestimación del caso al considerar que se vulneran derechos constitucionales. Argumenta que el bloqueo de fondos venezolanos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros impide financiar una representación legal adecuada, lo que limitaría la elección de sus letrados.

En paralelo, el Departamento de Justicia solicitó restringir el acceso a parte del material probatorio para evitar que información sensible llegue a coacusados en libertad, entre ellos el dirigente Diosdado Cabello. Según la fiscalía, existe riesgo de intimidación a testigos o manipulación de evidencias mediante estructuras estatales.

El traslado del ex autócrata al tribunal se realizó en la madrugada bajo un fuerte operativo de seguridad, mientras simpatizantes y detractores se congregaban en los exteriores del edificio judicial. La causa ha generado reacciones polarizadas, tanto dentro como fuera de la nación llanera.

En un video difundido en la plataforma X, su hijo Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre se mantiene en buen estado físico y anímico, pese a permanecer aislado en condiciones restrictivas, con acceso limitado a comunicaciones y materiales de lectura.

Advertencia de Trump

En paralelo, el presidente Donald Trump afirmó que el exmandatario enfrentará más imputaciones en el futuro. "Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró desde la Casa Blanca.

El republicano también sostuvo que espera nuevas acusaciones vinculadas a supuestos delitos adicionales. "Era un gran traficante de drogas" y "asumo que tendrá un juicio justo, pero me imagino que enfrentará otros juicios", agregó.