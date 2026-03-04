HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Europa respalda a España ante las amenazas de Donald Trump por negarse a ceder bases para atacar Irán

El presidente español, Pedro Sánchez, reafirmó su rechazo a la guerra, enfatizando que su gobierno no cederá ante presiones externas y defenderá sus intereses y valores.

Francia y Alemania también expresaron su apoyo a España.
Francia y Alemania también expresaron su apoyo a España. | Foto: Composición LR | AFP

La Unión Europea expresó este miércoles 4 de febrero su apoyo a España tras las advertencias lanzadas por Donald Trump, luego de que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, rechazara autorizar el uso de instalaciones militares en Andalucía para una ofensiva contra Irán. La controversia abrió un nuevo frente diplomático entre Washington y uno de sus aliados de la OTAN, en plena escalada bélica en Oriente Medio.

Desde Bruselas, Olof Gill, portavoz comunitario, dejó claro que el bloque no permanecerá pasivo ante eventuales represalias económicas. “Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, advirtió el vocero.

La Comisión recordó, además, que ambas partes suscribieron recientemente un acuerdo relevante en materia de intercambio y espera que Washington respete los compromisos.

España recibe apoyo

El respaldo también llegó desde Francia. El presidente Emmanuel Macron trasladó su “solidaridad” al gobernante español ante lo que el Elíseo calificó como “amenazas de coerción económica”.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó la “plena solidaridad” del bloque, mientras Berlín subrayó que el continente mantiene una posición unida frente a eventuales medidas punitivas.

El portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, insistió en que Europa se opone firmemente a la imposición de aranceles u otras sanciones unilaterales, reforzando la idea de una respuesta coordinada ante cualquier intento de presión externa.

La amenaza de Trump

La fricción se intensificó cuando Trump planteó la posibilidad de interrumpir por completo los intercambios con España, a raíz de la negativa a permitir operaciones desde las bases de Morón y Rota.

Durante un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, el mandatario afirmó: “Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”.

El líder republicano añadió que “no quiere tener nada que ver” con el país ibérico y calificó su comportamiento de “terrible”. Desde La Moncloa replicaron que se cumplen los compromisos con la OTAN y con la seguridad europea.

En ese sentido, alertaron que cualquier revisión del vínculo bilateral deberá respetar la legalidad internacional, la autonomía empresarial y los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.

"No a la guerra"

En una declaración institucional, Sánchez defendió la postura de su gabinete con un mensaje directo: “La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

El dirigente sostuvo que su país no actuará movido por presiones externas. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, sentenció.

El desencuentro se suma a discrepancias previas relacionadas con el aumento del gasto militar exigido por la potencia americana y refleja un momento delicado en las relaciones transatlánticas, en un contexto marcado por la confrontación con la nación persa y la incertidumbre geopolítica mundial.

