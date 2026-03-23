El respaldo conjunto de los cuatro países latinoamericanos del Mercosur consolida una vigencia inmediata del pacto comercial. | Composición LR/AFP/CDN/Freepik

El respaldo conjunto de los cuatro países latinoamericanos del Mercosur consolida una vigencia inmediata del pacto comercial. | Composición LR/AFP/CDN/Freepik

La Comisión Europea confirmó que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo de 2026 tras completarse los procedimientos formales entre ambas partes. Según informó Reuters, aún continúa el proceso de aprobación definitiva.

La activación parcial llega después de más de dos décadas de negociaciones y de la notificación oficial entre los bloques, requisito clave para su implementación. El País subraya que el Ejecutivo comunitario envió la “nota verbal” para culminar los trámites necesarios, lo que permitirá iniciar el pacto sin esperar la ratificación completa del Parlamento. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, defendió la medida señalando que refuerza la credibilidad internacional en un contexto de tensiones económicas globales.

TE RECOMENDAMOS ¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

Países latinoamericanos incluidos

Las naciones del Mercosur que podrán acogerse a la aplicación provisional son aquellas que concluyeron sus procesos internos antes de finales de marzo. De acuerdo con la Comisión Europea, “Argentina, Brasil y Uruguay [...] ya lo han hecho”, mientras que Paraguay completó recientemente su ratificación y se espera su notificación formal.

El respaldo conjunto de los cuatro miembros consolida una vigencia inmediata del pacto comercial. El presidente paraguayo, Santiago Peña, calificó el convenio como una “decisión estratégica” en un entorno global de altas tensiones, mientras fuentes como El País subrayan el cierre exitoso del ciclo de aprobaciones regionales.

Revisión pendiente del Tribunal Europeo

La implementación del acuerdo avanza mientras la Corte de Justicia de la Unión Europea evalúa su compatibilidad con los tratados comunitarios. Aunque esta revisión jurídica no detiene la ejecución eventual del pacto, el Parlamento condiciona la validación definitiva al dictamen técnico del tribunal.

El análisis judicial tomará un año o más, por lo cual el convenio permanece en fase transitoria. En este periodo, Ursula von der Leyen enfatizó que “la aplicación provisional es, por su propia naturaleza, provisional”, y recordó que la ratificación final requiere el consentimiento de la Eurocámara tras el fallo.

Eliminación de aranceles y alcance del acuerdo

El tratado de asociación establece la eliminación progresiva de aranceles entre ambos bloques. Diversas estimaciones indican que el acuerdo suprimirá más del 90% de los gravámenes, lo cual facilitará el acceso a los mercados y reducirá los costos para exportadores e importadores.

La aplicación provisional activa la supresión inmediata de impuestos sobre mercancías específicas con el fin de generar condiciones predecibles en la inversión. El País resalta que este beneficio entra en vigor “desde el primer día”, consolidando un marco jurídico que favorece el intercambio de bienes industriales y agrícolas entre las regiones firmantes.

Este convenio busca integrar un mercado de 700 millones de personas y así crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. No obstante, la implementación enfrenta críticas en el sector agropecuario europeo ante el temor a una competencia más barata que provenga de Sudamérica bajo este nuevo esquema regulatorio.