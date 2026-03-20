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Política

Unión Europea ratifica que no hubo fraude electoral en 2021: "No hay pruebas de esa narrativa"

La misión de observación electoral de la Unión Europea descartó la existencia de fraude en la segunda vuelta presidencial de 2021, en la que Pedro Castillo se impuso sobre Keiko Fujimori. Señalaron que no se hallaron evidencias que respalden esas denuncias.

Unión Europea ratifica que no hubo fraude electoral en 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Unión Europea ratifica que no hubo fraude electoral en 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. | Composición LR | Foto: composición LR

La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, sostuvo que tras el análisis del proceso electoral de 2021, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, no se hallaron indicios que permitan sostener la existencia de fraude.

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“Como saben, la misión de observación electoral de la Unión Europea, la última vez que se dieron las elecciones aquí en Perú, no detectaron ningún problema, tampoco lo hicieron otras misiones, ni tampoco las misiones nacionales han registrado pruebas de la narrativa de fraude. Nosotros aplicamos nuestros sistemas que han colaborado en más de 200 elecciones nacionales y está desarrollado en más de 20 años de trabajo”, señaló.

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De acuerdo con la misión, los resultados oficiales que dieron como ganador a Pedro Castillo en la segunda vuelta de 2021 frente a Keiko Fujimori se mantienen válidos, al no haberse identificado irregularidades que alteren el resultado final.

Las elecciones de 2021 en el Perú enfrentaron a Pedro Castillo, entonces candidato de Perú Libre, y a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Tras un estrecho resultado, el proceso fue objeto de disputas legales y políticas que se extendieron durante semanas.

Pese a ello, los organismos electorales peruanos validaron los resultados, que finalmente dieron como ganador a Castillo por un margen de aproximadamente 44.000 votos.

Unión Europea enviará 150 observadores para la vigilancia internacional

Las elecciones generales de este 12 de abril contarán con la participación de más de 150 observadores internacionales enviados por la Unión Europea, quienes serán desplegados en varias localidades del país para supervisar el desarrollo del proceso electoral.

La misión tendrá como tarea principal evaluar el desempeño de las autoridades y las condiciones en las que se lleva a cabo la campaña política.

El equipo estará conformado por observadores de largo plazo, ya instalados en el territorio nacional, y observadores de corto plazo que llegarán días antes de la jornada de votación.

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