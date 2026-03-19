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UE busca "diferentes soluciones" para poner fin al conflicto en Oriente Medio y asegura que ataques contra infraestructuras energéticas "generan más caos"

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está alterando el tráfico de mercancías a través del estrecho de Ormuz.

Kaja Kallas reconoció que el conflicto está impulsando el aumento de los precios de la energía.
Kaja Kallas reconoció que el conflicto está impulsando el aumento de los precios de la energía. | Composición LR

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, anunció este jueves 19 de marzo de 2026 que mantiene conversaciones con Irán para encontrar "diferentes soluciones" al conflicto en Oriente Medio y evitar una mayor escalada en la región. Además, se pronunció sobre los recientes lanzamientos balísticos de Teherán contra el complejo de Ras Laffan, considerado el mayor centro de procesamiento de gas natural licuado del mundo, y otras instalaciones gasíferas en Qatar.

"Estos ataques contra infraestructuras energéticas generan más caos", advirtió. Los bombardeos iraníes también alcanzaron centros petroleros en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, como respuesta al asalto israelí contra el yacimiento energético de South Pars, ubicado en el Golfo Pérsico.

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Posteriormente, el gobierno de Kuwait informó en la red social X (antes Twitter) que las refinerías estatales Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah resultaron incendiadas tras acciones perpetradas con drones. No mencionaron al responsable.

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Represalias

Kallas también confirmó que sostuvo una llamada telefónica con Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán, sobre la ejecución de un ciudadano sueco acusado de espionaje.

Araqchí criticó en la llamada la doble moral de algunos países europeos y aseguró que "cualquier apoyo o condescendencia" ante los ataques a Teherán "constituye complicidad en los crímenes", según mencionó la oficina de la Alta Representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE.

En ese escenario, el ejército iraní amenazó con bombardear las infraestructuras energéticas de Estados Unidos, Israel y sus aliados "hasta lograr su completa destrucción" si se repiten las agresiones contra las instalaciones petroleras de la República Islámica.

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Crisis

La jefa de la diplomacia de la UE reconoció que el conflicto está impulsando el aumento de los precios de la energía, afectando los suministros de fertilizantes y alterando el tráfico de mercancías a través del estrecho de Ormuz. Señaló que esta crisis tiene "ramificaciones globales".

Sin embargo, la diputada Somayeh Rafiei aseveró que el Parlamento iraní podría establecer "derechos e impuestos" a los países que deseen usar el "estrecho de Ormuz como vía segura de transporte", según citó la agencia de noticias Isna.

Como consecuencia de la guerra desatada en Oriente Medio, el barril de petróleo Brent subió un 10,79 %, alcanzó los 119,05 dólares y tocó un máximo de 119,13 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

De acuerdo con la American Automobile Association (AAA), el precio de la gasolina en Estados Unidos subió 4 centavos por galón y puntualizó que California, Hawái y Washington alcanzaron un promedio superior a los US$ 5.

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