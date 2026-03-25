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Trump "desatará el infierno" contra Irán si no acepta acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente, advierte la Casa Blanca

Teherán nuevamente rechaza la negociación y afirma que prefiere "seguir resistiendo", pese a la insistencia del presidente de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que negociadores de Irán temen ser "asesinados por su propia gente".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que negociadores de Irán temen ser "asesinados por su propia gente". | Composición LR/AFP

La Casa Blanca lanzó una advertencia directa a Irán ante su negativa a firmar un pacto que ponga fin al conflicto en Medio Oriente. Karoline Leavitt, portavoz presidencial, afirmó que Donald Trump "no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno" si el gobierno de Teherán rechaza los términos actuales. Durante su intervención, la funcionaria aclaró que el tiempo de negociación es limitado y que las conversaciones continúan.

"Si no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente (...), el presidente se asegurará de que recibirá golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", añadió la secretaria. Horas después, durante una cena con miembros republicanos del Congreso, el mandatario volvió a insistir en que la otra parte busca un trato “con muchas ganas, pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente".

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Las condiciones de Teherán para el alto el fuego

Irán rechaza cualquier diálogo con Washington y prioriza una postura de confrontación activa para finalizar el conflicto bajo sus propios términos. El ministro de Exteriores, Abás Araqchi, insistió en que la república islámica "no tiene la intención de negociar", sino de "seguir resistiendo".

No obstante, la administración persa ha establecido cinco requisitos fundamentales que condicionan cualquier cese de hostilidades en el panorama regional. Estas exigencias incluyen garantías de seguridad contra ataques de Israel o EE. UU., indemnizaciones por daños bélicos y la finalización de maniobras contra aliados como Hezbolá.

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EE.UU. afirma que debilitó el arsenal estratégico de Irán

Según el almirante Brad Cooper, jefe del Centcom, la coalición ha alcanzado satisfactoriamente más de 10.000 objetivos militares desde el inicio de la guerra. El alto oficial confirmó mediante un mensaje en X que "hemos dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones de producción de drones, así como de los astilleros iraníes, y aún no hemos terminado".

El impacto sobre la capacidad de combate naval es devastador, con la eliminación del 92% de la flota enemiga. Dicha pérdida anula la proyección de poder e influencia del régimen en el golfo Pérsico y en otros escenarios internacionales. El funcionario enfatizó que los ataques con misiles balísticos muestran una tendencia decreciente debido al desmantelamiento de los centros operativos.

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Naciones Unidas expresa su preocupación por los ataques diarios

La ONU alerta de que la guerra en Medio Oriente está "fuera de control" tras registrarse bombardeos simultáneos en Irán, Israel, Líbano, Baréin, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita. El secretario general, António Guterres, señala que el conflicto amenaza con desbordar las fronteras actuales y destruir la estabilidad regional. Esta crisis impacta con fuerza a la población civil, mientras los ataques alcanzan infraestructuras estratégicas y ciudades principales en la región.

La comunidad internacional enfrenta un llamado urgente para frenar la escalada bélica y asegurar el cese de hostilidades. Cifras recientes confirman una tragedia humanitaria con más de un millón de personas desplazadas únicamente en el territorio libanés. Ante la expansión de los enfrentamientos contra grupos como Hezbolá, el organismo mundial busca evitar un colapso total mediante una intervención diplomática inmediata.

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