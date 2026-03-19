Elecciones 2026: Unión Europea enviará 150 observadores para la vigilancia internacional

Son 150 observadores de la UE que harán seguimiento a las elecciones 2026. Foto: European Union Election Observation Missions - EU EOMs

Son 150 observadores de la UE que harán seguimiento a las elecciones 2026. Foto: European Union Election Observation Missions - EU EOMs

Las elecciones 2026 en Perú contarán con la presencia de más de 150 observadores internacionales enviados por la Unión Europea, quienes se desplegarán en diversas regiones del país para supervisar el desarrollo de los comicios. La misión evaluará aspectos clave del proceso con el objetivo de aportar a la transparencia de las elecciones generales 2026.

La delegación estará encabezada por la eurodiputada Annalisa Corrado, quien ya inició actividades en Lima junto a un equipo técnico. Este grupo se encargará de analizar el marco legal electoral, el rol de las autoridades y las condiciones en las que se desarrolla la campaña política en el país.

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El despliegue incluye observadores de largo plazo, que ya se encuentran en territorio peruano, y otros de corto plazo que llegarán días antes de la votación. Estos equipos se distribuirán en distintas regiones para recoger información directa sobre el funcionamiento del sistema electoral.

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La misión también tendrá presencia el día de los comicios. Los especialistas visitarán centros de votación y seguirán el proceso de conteo. Luego, elaborarán informes preliminares y finales con sus hallazgos y recomendaciones.

¿Qué evaluará la misión internacional en las elecciones generales 2026?

La misión de la Unión Europea analizará todo el ciclo de las elecciones generales 2026, no solo la jornada electoral. Entre los aspectos clave se encuentran la elaboración del padrón, el financiamiento de campañas y el acceso equitativo de los candidatos a los medios de comunicación. Estos elementos son considerados centrales para garantizar condiciones de competencia justa.

Otro punto relevante es la evaluación del desempeño de las autoridades electorales. Los observadores revisarán el trabajo de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y otras entidades involucradas en el proceso. También pondrán atención en posibles irregularidades o denuncias que puedan afectar la legitimidad del resultado.

La delegación europea ha precisado que su rol no implica validar ni certificar los resultados de la votación. Su labor es técnica y se rige por principios de independencia, imparcialidad y no injerencia. En un contexto donde persisten dudas sobre procesos anteriores, la presencia internacional busca aportar garantías adicionales de transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones 2026.