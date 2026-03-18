Argentina aspira a recuperar su relevancia en la industria metalífera internacional bajo un contexto de alta demanda. | Composición LR/ChatGPT/CDN/Freepik

Argentina aspira a recuperar su relevancia en la industria metalífera internacional bajo un contexto de alta demanda. | Composición LR/ChatGPT/CDN/Freepik

Argentina impulsa su competitividad económica mediante proyectos mineros de metales preciosos destinados al mercado externo. Durante su gira oficial en Canadá, el gobernador Alberto Weretilneck destacó un emprendimiento estratégico que podría comenzar a exportar oro y plata en unos 60 días. Esta iniciativa busca captar capitales extranjeros y posicionar a la región como un polo atractivo para el comercio latinoamericano y global de suministros básicos.

El país aspira a recuperar su relevancia en la industria metalífera internacional bajo un contexto de alta demanda. Según el mandatario provincial, la puesta en marcha de estos envíos al exterior representa “una nueva etapa para la actividad metalífera”, lo cual optimiza la confianza de los inversionistas hacia el potencial productivo nacional. Con este movimiento, el Gobierno espera consolidar una imagen de estabilidad y crecimiento para las exportaciones.

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¿Cuál es la provincia argentina en la mira?

Río Negro impulsa el proyecto Calcatreu como el estandarte de su desarrollo metalífero en la Patagonia. Esta iniciativa lidera actualmente el avance del sector en el distrito y se encuentra a un paso de iniciar su fase productiva, según informes especializados. La región aprovecha su ubicación estratégica y riqueza geológica para atraer capitales que fortalezcan la infraestructura industrial local.

El gobierno regional planea la transformación de la jurisdicción en un referente minero nacional con decenas de propuestas en curso. Weretilneck subrayó la ambición provincial al asegurar que cuentan con el potencial necesario para liderar el mercado. Al respecto, el mandatario sentenció en una entrevista con Forbes: “Queremos y vamos a ser protagonistas de la nueva inversión minera en Argentina”.

La provincia argentina aprovecha su ubicación estratégica y riqueza geológica para esos proyectos. Foto: Patagonia Gold

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¿En qué consiste el proyecto?

El yacimiento Calcatreu, situado en las proximidades de la ciudad Ingeniero Jacobacci, representa un hito para la minería en el sur rionegrino. La compañía Patagonia Gold lidera esta iniciativa de oro y plata que transita sus jornadas definitivas previo a las operaciones comerciales. El plan busca consolidar envíos al exterior bajo estándares de alta eficiencia tras años de labores exploratorias en la región.

La metodología central del emprendimiento radica en un sistema de lixiviación en pilas para la obtención de metales preciosos. Según los informes técnicos, el hito fundamental es el “primer riego”, proceso que oficializa el paso de la obra civil hacia la recuperación metalúrgica efectiva. Esta transición técnica asegura el flujo de materiales necesario para alcanzar la fase de producción masiva en el corto plazo.

Calcatreu alberga 690.000 onzas de oro en recursos minerales indicados y 343.000 onzas de recursos inferidos. Foto: Patagonia Gold

En términos socioeconómicos, la propuesta moviliza a ciento setenta operarios con un enfoque prioritario en el empleo regional. Para las autoridades provinciales, este desarrollo servirá como una plataforma estratégica destinada a captar inversiones internacionales y “demostrar la capacidad de transformar exploración en exportaciones concretas”. De esta forma, el proyecto establece un precedente clave para el mapa extractivo de la provincia.

¿Qué países de América Latina destacan en oro y plata?

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), son cinco naciones que resaltan: