HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Argentina busca ganar peso económico en América Latina con las exportaciones de oro y plata en esta provincia en 60 días

La iniciativa moviliza 170 operarios y busca atraer inversiones extranjeras, transformando exploración en exportaciones concretas en la Patagonia argentina.

Argentina aspira a recuperar su relevancia en la industria metalífera internacional bajo un contexto de alta demanda.
Argentina aspira a recuperar su relevancia en la industria metalífera internacional bajo un contexto de alta demanda. | Composición LR/ChatGPT/CDN/Freepik

Argentina impulsa su competitividad económica mediante proyectos mineros de metales preciosos destinados al mercado externo. Durante su gira oficial en Canadá, el gobernador Alberto Weretilneck destacó un emprendimiento estratégico que podría comenzar a exportar oro y plata en unos 60 días. Esta iniciativa busca captar capitales extranjeros y posicionar a la región como un polo atractivo para el comercio latinoamericano y global de suministros básicos.

El país aspira a recuperar su relevancia en la industria metalífera internacional bajo un contexto de alta demanda. Según el mandatario provincial, la puesta en marcha de estos envíos al exterior representa “una nueva etapa para la actividad metalífera”, lo cual optimiza la confianza de los inversionistas hacia el potencial productivo nacional. Con este movimiento, el Gobierno espera consolidar una imagen de estabilidad y crecimiento para las exportaciones.

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD QUE ESCONDÍA LA CARTA ASTRAL DE JEFFREY EPSTEIN | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

lr.pe

¿Cuál es la provincia argentina en la mira?

Río Negro impulsa el proyecto Calcatreu como el estandarte de su desarrollo metalífero en la Patagonia. Esta iniciativa lidera actualmente el avance del sector en el distrito y se encuentra a un paso de iniciar su fase productiva, según informes especializados. La región aprovecha su ubicación estratégica y riqueza geológica para atraer capitales que fortalezcan la infraestructura industrial local.

El gobierno regional planea la transformación de la jurisdicción en un referente minero nacional con decenas de propuestas en curso. Weretilneck subrayó la ambición provincial al asegurar que cuentan con el potencial necesario para liderar el mercado. Al respecto, el mandatario sentenció en una entrevista con Forbes: “Queremos y vamos a ser protagonistas de la nueva inversión minera en Argentina”.

La provincia argentina aprovecha su ubicación estratégica y riqueza geológica para esos proyectos. Foto: Patagonia Gold

La provincia argentina aprovecha su ubicación estratégica y riqueza geológica para esos proyectos. Foto: Patagonia Gold

PUEDES VER: Este país sudamericano sigue los pasos de Argentina y busca impulsar proyectos con Estados Unidos para el suministro de minerales críticos

lr.pe

¿En qué consiste el proyecto?

El yacimiento Calcatreu, situado en las proximidades de la ciudad Ingeniero Jacobacci, representa un hito para la minería en el sur rionegrino. La compañía Patagonia Gold lidera esta iniciativa de oro y plata que transita sus jornadas definitivas previo a las operaciones comerciales. El plan busca consolidar envíos al exterior bajo estándares de alta eficiencia tras años de labores exploratorias en la región.

La metodología central del emprendimiento radica en un sistema de lixiviación en pilas para la obtención de metales preciosos. Según los informes técnicos, el hito fundamental es el “primer riego”, proceso que oficializa el paso de la obra civil hacia la recuperación metalúrgica efectiva. Esta transición técnica asegura el flujo de materiales necesario para alcanzar la fase de producción masiva en el corto plazo.

Calcatreu alberga 690.000 onzas de oro en recursos minerales indicados y 343.000 onzas de recursos inferidos. Foto: Patagonia Gold

Calcatreu alberga 690.000 onzas de oro en recursos minerales indicados y 343.000 onzas de recursos inferidos. Foto: Patagonia Gold

En términos socioeconómicos, la propuesta moviliza a ciento setenta operarios con un enfoque prioritario en el empleo regional. Para las autoridades provinciales, este desarrollo servirá como una plataforma estratégica destinada a captar inversiones internacionales y “demostrar la capacidad de transformar exploración en exportaciones concretas”. De esta forma, el proyecto establece un precedente clave para el mapa extractivo de la provincia.

PUEDES VER: Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

lr.pe

¿Qué países de América Latina destacan en oro y plata?

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), son cinco naciones que resaltan:

  • Perú: posee las mayores reservas de plata del mundo, con alrededor de 120.000 a 140.000 toneladas.
  • México: líder mundial en producción de plata y actor clave en oro.
  • Chile: relevante en producción minera regional, incluyendo metales preciosos.
  • Bolivia: destacado productor histórico de plata en la región.
  • Argentina: cuenta con reservas y proyectos en expansión.
Notas relacionadas
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS
Científicos chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Científicos chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS
Venezuela: Vladimir Padrino es relevado del cargo de ministro de Defensa por Delcy Rodríguez

Venezuela: Vladimir Padrino es relevado del cargo de ministro de Defensa por Delcy Rodríguez

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina busca ganar peso económico en América Latina con las exportaciones de oro y plata en esta provincia en 60 días

Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

Diego Chávarri pierde los papeles y tiene acalorada discusión con Pati Lorena en ‘La Granja VIP’: “¿Quién eres tú?”

Mundo

Venezuela: Vladimir Padrino es relevado del cargo de ministro de Defensa por Delcy Rodríguez

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un nuevo 'taxi volador' supera en China su primera prueba de vuelo: cuenta con una capacidad de 10 pasajeros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Caso Acuña: Fiscalía interviene hospitales en Chiclayo por contrato millonario vinculado al padre de Brunella Horna

Dina Boluarte y Juan Santiváñez: SAC del Congreso declaró procedente denuncia constitucional por caso 'El Cofre'

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025