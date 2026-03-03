HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

El mandatario electo abandonó la reunión, que duró 22 minutos, sin decir nada a la prensa. El hecho genera incertidumbre frente a la investidura del 11 de marzo.

El quiebre político entre José Antonio Kast y Gabriel Boric crea un escenario de incertidumbre política frente a la ceremonia del 11 de marzo.
El quiebre político entre José Antonio Kast y Gabriel Boric crea un escenario de incertidumbre política frente a la ceremonia del 11 de marzo. | Composición LR/AFP

La planificación del traspaso de poder en Chile se suspende tras una fallida reunión de 22 minutos entre el presidente Gabriel Boric y su sucesor electo, José Antonio Kast. El conflicto estalló por la supuesta omisión de datos críticos sobre el cable submarino chino y las presiones de Estados Unidos hacia el gobierno actual. Ante la negativa del líder saliente de emitir una retractación pública, el político de ultraderecha abandonó el palacio presidencial, lo que provocó la cancelación inmediata de todos los encuentros entre ministros.

Esta crisis diplomática surge bajo la sombra de sanciones de Washington contra funcionarios locales y una disputa sobre la veracidad de una llamada telefónica previa entre los líderes. La retirada silenciosa del mandatario electo quebró el protocolo histórico de transición, lo que dejó un escenario de incertidumbre política frente a la ceremonia del 11 de marzo. "Es una mala señal", respondió el equipo de Boric a la prensa tras el tenso momento.

Boric contra Kast por cable submarino: "Por falta de voluntad"

“El presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte (…) y como eso es falso (…) decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, declaró con énfasis Boric para atribuir la ruptura exclusivamente a esa demanda. Según la versión oficial, la administración saliente buscaba un traspaso impecable y con sentido de Estado, pero el encuentro terminó por la negativa de la contraparte.

La autoridad detalló que intentó coordinar una postura común frente a las presiones de Estados Unidos por el cable chino desde el 18 de febrero. Pese a la urgencia de las sanciones internacionales aplicadas el viernes posterior, el jefe de Estado no logró contactar al líder republicano. “Traté de comunicarme insistentemente (…) Desgraciadamente, por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”, sentenció.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ratificó la postura del Ejecutivo bajo la premisa de que el Gobierno “se la va a jugar por la verdad”. El secretario de Estado explicó que Boric rechazó la retractación solicitada por Kast debido a la existencia efectiva de un diálogo previo entre ambos. Según el titular de la cartera, la salida del mandatario electo representa “una mala señal” para el intercambio democrático y la organización de la transferencia de mando.

El éxito del cambio de poder depende ahora de la reactivación de los nexos formales antes del 11 de marzo, en un escenario de versiones públicas antagónicas.

Kast confirma el quiebre político

Tras abandonar La Moneda, el dirigente optó por el silencio frente a la prensa, mientras su entorno insistía en cuestionamientos por la supuesta ausencia de antecedentes técnicos sobre el cable submarino y sus eventuales efectos internacionales, elemento que tensó el clima antes del encuentro. Más tarde detalló que el mandatario sí lo contactó el 18 de febrero, pero para abordar temas de materias como niñez, regularización migratoria y la consulta en La Araucanía, y más adelante “me esboza una situación que es compleja, respecto de lo que es el denominado cable”, vinculada a conversaciones con Estados Unidos.

En una comparecencia realizada en Las Condes, el presidente electo afirmó que los asuntos tratados “se enuncian”, remarcando que no se entregaron detalles adicionales sobre el proyecto ni sobre un decreto retirado por un error de tipeo que no llegó a Contraloría, lo que —a su juicio— evidenció descoordinaciones. Además, expresó inquietud por “la grave situación fiscal que afecta a nuestro país” y cuestionó que, si existía una dimensión estratégica relevante, no se hubiera informado oportunamente en la reunión bilateral entre ministros. Finalmente, justificó la decisión adoptada: “La suspensión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera (...) nos hemos encontrado con falta de información. A nuestro juicio, hay falta de transparencia”.

