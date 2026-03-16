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Este país sudamericano sigue los pasos de Argentina y busca impulsar proyectos con Estados Unidos para el suministro de minerales críticos

El acuerdo se formaliza en un contexto geopolítico marcado por la competencia entre Washington y China por el acceso a materias primas estratégicas.

Chile y EE. UU. acuerdan cooperar en el suministro de minerales críticos y tierras raras.
Chile y EE. UU. acuerdan cooperar en el suministro de minerales críticos y tierras raras. | Composición LR

Un país de Sudamérica busca seguir el ejemplo de Argentina, Paraguay y Ecuador al impulsar, junto con Estados Unidos, proyectos orientados al suministro de minerales críticos como litio, cobre, cobalto y níquel. Estos recursos son esenciales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos, imanes industriales y otras tecnologías vinculadas a la transición energética.

La iniciativa también incluiría a las tierras raras. La cooperación anunciada se da en un contexto de creciente competencia global por el acceso a materias primas estratégicas. Por eso, la Casa Blanca impulsó en los últimos años diversas acciones para diversificar el suministro de minerales críticos que posee.

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¿Qué país de Sudamérica se unirá a Estados Unidos para coordinar el suministro de minerales críticos?

Chile y Estados Unidos acordaron establecer un mecanismo de cooperación para gestionar el suministro de minerales críticos y tierras raras. El acuerdo se formalizó mediante una declaración tras una reunión entre el presidente chileno, José Antonio Kast, y el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien encabezó la delegación estadounidense durante la ceremonia de investidura del nuevo mandatario.

Además, se acordó iniciar consultas técnicas para evaluar proyectos de cooperación en la extracción, procesamiento y suministro de recursos estratégicos para el desarrollo industrial. Durante estas reuniones, se identificarán iniciativas conjuntas que ayuden a cubrir las brechas en el abastecimiento de litio, cobre y otros materiales esenciales.

Según la Cancillería chilena, la primera reunión se realizará antes de abril. En este contexto, se destacó que la cooperación busca promover "acciones que fortalezcan la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro".

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Chile refuerza lazos con Estados Unidos

El acuerdo se formaliza en un contexto geopolítico marcado por la competencia entre Estados Unidos y China por el acceso a materias primas estratégicas.

Pekín, considerado el principal proveedor mundial de tierras raras, controla gran parte de la capacidad de procesamiento de estos elementos.

Es importante mencionar que Chile mantiene tratados comerciales tanto con Washington como con el gigante asiático. Esto coloca al país en un escenario de relaciones económicas con ambas potencias.

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