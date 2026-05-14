Pamela sorprendió al hablar sobre el futuro de su relación con Cueva. Foto: Composición LR

Pamela sorprendió al hablar sobre el futuro de su relación con Cueva. Foto: Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las recientes publicaciones y declaraciones de Pamela Franco comenzaron a despertar rumores sobre una posible crisis en su relación con Christian Cueva. Desde hace algunas semanas, la pareja dejó de mostrarse constantemente junta en redes sociales y eventos públicos, como solía hacerlo desde que iniciaron su romance.

Uno de los últimos videos en los que ambos aparecieron juntos fue publicado el pasado 18 de abril, cuando la cantante estrenó el videoclip de la canción 'Que no me provoque', colaboración que realizó junto a Melanie Martínez.

Pamela Franco sorprende con declaraciones sobre su relación con Cueva

En una reciente entrevista para Trome, la exintegrante de Alma Bella habló sobre el momento emocional que atraviesa y dejó declaraciones que rápidamente avivaron los rumores de que existirían problemas en su relación con el ‘Aladino’.

“Emocionalmente no me siento en mi mejor momento. Le he dicho que, si en tu cabeza está no portarte bien, engáñame ahorita porque no estoy para perder el tiempo. Yo suelto rápido porque no creo en lutos tampoco”, comentó.

Asimismo, la cantante aseguró que existen situaciones pendientes relacionadas con el futbolista que continúan generando molestias en su relación. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se refirió directamente a su futuro junto al exseleccionado peruano.

“Soñar es bonito, pero yo ya no… Sueño con mis metas. Como pareja no sueño. Como pareja siento que las personas nos encontramos día a día con nuestros actos, con nuestras demostraciones de amor que se ven reflejados en los hechos, en lo que hacemos y siento que, si él es para mí, y viceversa, el tiempo lo dirá”, expresó.

Comparte reflexión en medio de rumores de crisis

A lo dicho por la intérprete de 'Dime la Verdad' también se sumó una reciente publicación en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una posible indirecta sobre su situación sentimental.

Pamela Franco comparte reflexión en sus redes. Foto: Instagram

“Por paz mental… ya no quiero entender a nadie, tampoco quiero que alguien me entienda. Cada quien, en su mundo, porque la realidad no es la misma para todos”, se lee en el mensaje.

Las palabras de Franco llegan en medio de especulaciones sobre un posible distanciamiento con Christian Cueva, debido a que ambos ya no se muestran tan unidos públicamente como en meses anteriores, cuando aparecían constantemente juntos en conciertos, viajes, grabaciones musicales y mostraban su amor en redes sociales.