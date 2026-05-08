El fenómeno natural de Argentina que transforma paisajes y atrae turistas cada otoño: dura 20 días

Cada otoño, los Valles Calchaquíes en Salta se transforman en un tapiz rojo, donde cientos de productores secan pimientos al sol, atrayendo a turistas de todo el mundo. | Foto: Salta

Cada otoño, los Valles Calchaquíes en Salta se transforman en un tapiz rojo, donde cientos de productores secan pimientos al sol, atrayendo a turistas de todo el mundo. | Foto: Salta

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Cada otoño, una región del norte de Argentina se convierte en un enorme tapiz rojo que sorprende a viajeros y fotógrafos. A lo largo de aproximadamente 15 a 20 días, los Valles Calchaquíes cambian completamente de aspecto gracias a una antigua tradición.

El espectáculo ocurre en distintas localidades de la provincia de Salta, donde cientos de productores extienden los frutos al sol sobre grandes superficies llamadas 'conchones'. La combinación entre el clima seco, la intensa radiación solar y las montañas del noroeste argentino genera una postal única que atrae a turistas nacionales e internacionales.

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¿Por qué la ruta del pimentón en Salta se transforma en otoño?

Se trata de un fenómeno agrícola transmitido por generaciones en los Valles Calchaquíes. Entre fines de marzo y mayo, los productores cosechan manualmente los pimientos cuando alcanzan su punto óptimo de maduración y luego los distribuyen sobre estructuras elevadas para iniciar un proceso de deshidratación completamente natural.

Durante cerca de dos semanas, el sol otoñal actúa como única fuente de calor para secar los frutos. Las bajas probabilidades de lluvia y la escasa humedad de la región permiten conservar el intenso color rojo y el aroma característico del pimentón local. El resultado es un paisaje que contrasta con las montañas áridas y transforma los campos en una gigantesca obra de arte natural.

El recorrido atraviesa pueblos emblemáticos como Cachi, Payogasta, Seclantás, Molinos, San Carlos y Angastaco, localidades donde el cultivo del pimiento forma parte de la economía y la identidad cultural de las familias de la zona.

¿Qué pueden hacer los turistas en la Ruta del Pimentón?

Durante el otoño, muchos visitantes recorren este camino para observar de cerca el secado de los frutos y conocer el proceso artesanal de producción. Varias cooperativas y fincas familiares permiten ingresar a sus instalaciones para mostrar cómo se limpia, desgrana y muele el pimiento una vez deshidratado.

La experiencia también incluye degustaciones gastronómicas, ferias regionales y celebraciones tradicionales. En Payogasta, por ejemplo, se realiza cada año la Fiesta del Pimiento, un encuentro cultural que reúne música folklórica, comidas típicas y actividades comunitarias relacionadas con la producción local.

El acceso al circuito suele realizarse desde la ciudad de Salta, a través de la Quebrada del Escoipe y la famosa Cuesta del Obispo, uno de los caminos panorámicos más conocidos del norte argentino. Luego, la ruta cruza el Parque Nacional Los Cardones antes de conectar con la Ruta Nacional 40 y las localidades productoras.