Investigaciones apuntan a misil de EE. UU. en ataque que destruyó escuela y mató a 175 niñas en Irán

El 28 de febrero de 2026, una explosión devastó la Escuela Primaria Shajarah Tayyebeh en la ciudad de Minab, en el sur de Irán. El ataque, ocurrido durante las primeras horas de la jornada escolar, dejó al menos 175 muertos, en su mayoría niñas, según autoridades iraníes. Las imágenes posteriores mostraron aulas reducidas a escombros, mochilas entre el polvo y decenas de tumbas recién abiertas en el cementerio local.

El incidente se produjo en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra contra el régimen. Tras la explosión, el presidente Donald Trump rechazó cualquier responsabilidad y aseguró que el proyectil que impactó el colegio había sido disparado desde Teherán. “En mi opinión, y basándome en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, afirmó ante periodistas en la Casa Blanca.

Sin embargo, en los días posteriores comenzaron a surgir investigaciones independientes de medios y organizaciones especializadas en análisis de conflictos. Reportajes de medios internacionales han analizado videos, imágenes satelitales y testimonios que apuntan a una hipótesis distinta: la ofensiva a la escuela habría ocurrido durante una operación estadounidense dirigida a una instalación castrense cercana.

Un ataque en medio de una zona militar

La escuela Shajarah Tayyebeh se encontraba a pocos metros de una instalación naval administrada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza de élite iraní. Según imágenes satelitales analizadas por varios medios internacionales, el recinto defensivo y el centro educativo estaban separados por un muro y una carretera, pero compartían el mismo perímetro urbano.

Investigaciones visuales publicadas por BBC y The New York Times indican que la base fue uno de los objetivos iniciales en el sur de Irán. Imágenes de satélite captadas en los días posteriores muestran múltiples puntos de impacto dentro de la base y en sus alrededores.

Los análisis identificaron al menos cinco cráteres en diferentes edificios del complejo militar, lo que sugiere el uso de municiones de precisión para objetivos específicos. En ese mismo patrón de impactos aparece también el edificio escolar, que sufrió daños estructurales severos.

La cercanía entre ambos lugares se convirtió rápidamente en un elemento central de las investigaciones. Expertos consultados por distintos medios señalaron que la arremetida pudo haber sido parte de una serie de bombardeos dirigidos a la infraestructura naval persa en la región, situada cerca del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio energético.

El video que cambió la investigación

Uno de los elementos más reveladores apareció días después, cuando la agencia semioficial iraní Mehr difundió un video grabado desde una obra en construcción frente a la base naval. Las imágenes muestran un misil cruzando el cielo antes de impactar en uno de los edificios del recinto.

El material fue analizado por investigadores del colectivo Bellingcat, quienes lograron geolocalizar el punto exacto desde donde fue grabado. El video también fue verificado posteriormente por los equipos de investigación visual de The New York Times y The Washington Post, que compararon los elementos visibles en la grabación —carreteras, montículos de tierra y edificaciones cercanas— con imágenes satelitales de la zona.

El análisis técnico del misil visible en la grabación llevó a varios expertos a una conclusión similar: el proyectil corresponde a un Tomahawk missile, un misil de crucero de largo alcance utilizado por la Armada de Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas en armamento citados por los medios, las características del proyectil —su silueta, la disposición de sus alas y su trayectoria— coinciden con ese tipo de misil guiado. Además, Estados Unidos es el único país involucrado en el conflicto que utiliza este sistema de armas.

Los Tomahawk pueden recorrer aproximadamente 1.600 kilómetros y son programados antes de su lanzamiento para seguir rutas específicas hasta alcanzar su objetivo. Su precisión los convierte en uno de los sistemas más utilizados por Washington en operaciones contra objetivos estratégicos.

En el video analizado por los investigadores, el misil impacta en un edificio identificado como una clínica dentro de la base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Inmediatamente después del impacto se observa una columna de humo elevándose sobre el complejo.

Cuando la cámara se desplaza hacia la derecha, también se distinguen grandes nubes de polvo provenientes del área donde se encuentra la escuela, lo que sugiere que otro había ocurrido en ese mismo sector poco antes.

Las cronologías reconstruidas por los investigadores indican que ambos impactos ocurrieron prácticamente al mismo tiempo, dentro de la misma serie de embates hacia el complejo naval.

El rol de Estados Unidos

Mientras las investigaciones periodísticas avanzaban, algunas declaraciones oficiales comenzaron a aportar contexto sobre las operaciones en la zona. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, confirmó en una conferencia de prensa que las fuerzas estadounidenses estaban llevando a cabo agresiones durante las primeras horas de la ofensiva.

Durante la presentación, el alto mando mostró un mapa de las operaciones en el que aparecía una amplia zona del litoral sur iraní entre los objetivos iniciales de los bombardeos. Entre esas áreas figuraba la región que incluye la ciudad de Minab, situada cerca del estratégico Estrecho de Ormuz.

El general también señaló que los primeros asaltos fueron ejecutados mediante Tomahawk missile, disparados por buques de la Marina estadounidense. Estas armas forman parte del arsenal habitual de los grupos navales de Estados Unidos y suelen emplearse para destruir objetivos estratégicos a gran distancia.

Según explicó Caine, uno de los grupos de combate que participaba en la operación era el encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, que operaba en el sureste de la costa iraní durante las primeras fases de la campaña. Desde esa posición, las fuerzas estadounidenses buscaban reducir la capacidad naval enemiga en el área del estrecho.

La confirmación de que misiles Tomahawk fueron utilizados en la zona y en el mismo periodo de tiempo en que ocurrió el ataque en Minab se convirtió en un elemento clave para los investigadores que analizaban las imágenes y videos del incidente.

¿Un error de identificación del objetivo?

A medida que se acumulaban las evidencias visuales, algunos analistas comenzaron a explorar otra posible explicación: que la arremetida contra la escuela no hubiera sido deliberada, sino consecuencia de un error en la identificación del objetivo.

Investigaciones citadas por The New York Times y el colectivo Bellingcat señalan que el terreno donde hoy se levanta la escuela formó parte de las instalaciones hasta hace aproximadamente una década. De acuerdo con registros y fotografías satelitales, el área fue utilizada anteriormente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica antes de ser convertida en un centro educativo.

Las imágenes de archivo muestran que el edificio escolar fue incorporado posteriormente a la infraestructura civil y separado del recinto mediante un muro. Sin embargo, la cercanía física entre ambos espacios sigue siendo evidente.

Esta situación ha llevado a algunos especialistas en conflictos armados a plantear la posibilidad de que la información utilizada para planificar el hecho estuviera desactualizada o incompleta. En operaciones de alta precisión, los misiles de crucero como el Tomahawk se programan antes del lanzamiento utilizando coordenadas geográficas y datos de inteligencia sobre el objetivo.

Si esas bases de datos no reflejan cambios recientes en el uso de los edificios o en la distribución de las instalaciones, el sistema podría dirigirla hacia una estructura que ya no cumple una función militar.

No obstante, otros expertos advierten que, incluso en escenarios de error de inteligencia, las fuerzas que ejecutan una operación están obligadas por el derecho internacional a verificar que los objetivos sean legítimos y a minimizar el riesgo para la población civil.

Un episodio que sigue bajo escrutinio

Más de una semana después, el caso de la escuela de Minab se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos de la guerra. Las investigaciones realizadas por medios internacionales y organizaciones independientes coinciden en varios puntos: los bombardeos formaban parte de una ofensiva contra instalaciones en el sur de Irán, en la que se utilizaron misiles Tomahawk lanzados desde el mar.

Las evidencias disponibles también indican que el ataque dirigido a la base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ocurrió prácticamente al mismo tiempo que la destrucción del edificio escolar.

Aunque aún quedan interrogantes sobre la secuencia exacta de los impactos, los análisis publicados hasta ahora sugieren que la tragedia pudo haber sido consecuencia de la proximidad entre infraestructuras militares y civiles en una zona estratégica del conflicto.

Mientras continúan las investigaciones y se espera una eventual respuesta oficial más detallada por parte de Washington, el caso sigue siendo objeto de debate entre expertos, juristas y analistas internacionales, que buscan esclarecer cómo una agresión para una base naval terminó convirtiéndose en una de las tragedias civiles más graves de la guerra.